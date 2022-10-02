粉專認了造謠蔣萬安「小倆口」　合照女主播嗆告

▲臉書粉專「抓到了！這梗很綠」坦承造謠。（圖／翻攝臉書粉專「抓到了！這梗很綠」）

記者張靖榕／綜合報導

臉書粉專「抓到了！這梗很綠」日前針對蔣萬安「小倆口」事件撤文並公開道歉，承認是不實造謠。國民黨台北市長參選人蔣萬安抨擊民進黨長期縱容側翼粉專，甚至直接合作，令人無法接受。國民黨台北市議員徐巧芯則認為，周玉蔻當年就是因為看到蔣與被造謠事件女主角的合照後，才對他由愛生恨。

「抓到了！這梗很綠」上月28日在臉書發文公開道歉，表示粉專在當天下午稍早發布圖文，直指「記者王薀琁與蔣萬安才是小倆口」事件是不實造謠，實情是王姓記者從未跟蔣萬安看過電影，「對於誤導視聽、影響王小姐私生活在此道歉。」該粉專並公告將道歉文章置頂3天，以示歉意。

▲主播王薀琁與蔣萬安的合照引發討論。（圖／翻攝自王薀琁臉書）

對此，王薀琁在臉書公開該粉專與她的私訊內容。王在造謠事件發生後，先私訊該粉專表明自己為被造謠對象，要求粉專道歉，粉專也回覆並PO出道歉文，不過原文為「當事者私訊小編此PO文，造成當事者騷擾並影響生活，小編在此鄭重對當事者抱歉，文章置頂三天。」

王看到後完全無法苟同，再次私訊粉專小編表示「這樣的道歉文我不接受」，並直接提供對方道歉文應有的內容，要求在28日晚間12時前更改，粉專才改為該版本。不過王在她的貼文中仍憤慨表示，「這是什麼爛道歉，到底是對誰道歉，不告對不起自己。」

另一位猛攻蔣萬安的資深媒體人周玉蔻前一天才被徐巧芯點名，表示周以前其實很喜歡蔣，經常邀蔣去上她的節目，如今卻翻臉猛打蔣，原因就在於2016年底的一張照片。





▲徐巧芯再打周玉蔻對蔣由愛生恨。（圖／記者屠惠剛攝）

王薀琁當時在臉書PO出與蔣的合照，兩人並肩而坐，但肩膀沒有碰到，王當時寫下「委員說我美」，據徐巧芯表示周玉蔻看到後直說無言，認為政治人物和媒體記者關係分際拿捏不當。

徐巧芯推斷，那張照片成了周玉蔻與蔣萬安漸行漸遠的轉捩點，因為周無法忍受蔣稱讚其他女生漂亮，之後蔣再也沒上過周的節目。