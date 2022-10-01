快訊／左右開弓！陳時中批黃珊珊無力回天　嗆藍操作討厭民進黨沒用

▲台北市長候選人陳時中於競選總部成立大會致詞。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖、呂晏慈／台北報導

台北市長選舉倒數56天，民進黨台北市長參選人陳時中競選總部成立大會1日下午登場，陳時中致詞時細數防疫經驗、市政願景外，對於競爭對手同樣砲火猛烈，陳時中表示，北市施政滿意度連年墊底，是柯文哲江郎才盡黃珊珊無力回天？至於另一個對手國民黨，陳時中說，他們長期認為台北是自己的地盤，只要煽動對立、製造仇恨、操作討厭民進黨，國民黨就會贏，所以人選不重要、政策不重要、候選人能力不重要，這就是國民黨的選戰邏輯，現在蔣萬安依然是這樣子在操作，但陳時中強調，這次選舉，就是要用選票跟國民黨說，台北人在乎人選、政策內容、候選人的能力，操作藍綠對決、討厭民進黨的一慣伎倆已經沒用了啦！

陳時中致詞全文如下：

2016年我就在這裡陪蔡英文贏得第一次大選，光榮執政從此開始，2020台灣要贏，同樣的地方，我們成功守護了本土政權，我們都曾在這裡流過汗，也都在這裡歡呼過。

2022我們再次回到這裡，我有信心一定能延續台灣價值的光榮歷史，總統已經到後台了，我要向總統報告，我們一定會贏，我也有這個信心要拼下去。

81天前我接受黨的徵召，責任來我就扛，報告總統，你交給我的第一個任務是長照，我做到了，長照薪水從兩萬四升到三萬八、從業人員從兩萬人到現在十萬人、涵蓋率從10%到超過60%，各類長照產業蓬勃發展，成為未來的希望工程，我要跟大家報告，我做到了。

2020年新冠疫情爆發，全國防疫人員看到國家有難義無反顧，我還記得去接武漢回來的包機，護理師臉上印著口罩的壓痕讓我非常的感動，那是歷史的印記，我們永遠都會記得，因為醫護人員的努力跟大家的團結，我們做到了全民抗疫，也有了一定的成績，謝謝大家的努力。

現在台灣第三劑疫苗的施打率是全世界第三高、超額死亡數是全世界第三低，我們一起守住了台灣，謝謝大家，防疫是這樣、市政也是這樣，這是我一貫的態度，我扛起台北市長選舉的責任，不是來自任何人的要求，是我自己的決定，為了台北市民我勇於承擔，我在台北成長、成家立業，我對這座城市有深厚的感情，我義無反顧，因為台北就是我的家、我的故鄉。

台北已經停滯太久，這句話可能讓柯文哲市長很不高興，身為台北人，2014年我也對柯文哲充滿了期待，我站出來公開支持他，希望他扭轉台北的困局，但8年過去，內湖交通問題沒有解決、柯文哲還說沒有救了、大巨蛋問題沒有解決，柯文哲說干我屁事，他唯一讓台北市民記住的只有長期跟中央的對抗。

台北市擁有最好的資源跟公務員團隊，黃珊珊擔任副市長後，天下雜誌施政滿意度民調，台北市連三年墊底，請問黃珊珊副市長，這是發生了什麼事情？是柯文哲江郎才盡、你無力回天？一個無力回天的副市長又怎能當好市長呢？

至於另一個對手國民黨，他們長期認為台北是自己的地盤，只要煽動對立、製造仇恨、操作討厭民進黨，國民黨就會贏，所以人選不重要、政策不重要、候選人能力不重要，這就是國民黨的選戰邏輯，現在蔣萬安依然是這樣子在操作，但這次選舉，我們就是要用選票跟國民黨說，台北人在乎人選、政策內容、候選人的能力，操作藍綠對決、討厭民進黨的一慣伎倆已經沒用了啦！

宣布參選到今天，短短81天，我走遍台北市12個行政區、舉辦超過30場各行各業的座談會、與專家學者超過60場的會議，我有信心，我是所有候選人對台北最用心、最了解的人，我走入基層、市場握過每雙手、看過每雙眼睛，都感受到大家的熱情跟渴望，大家渴望改變，我最感動的是什麼，當我握到一雙粗糙的手，看到的是熱情的眼光，我對大家有責任，我有責任把市政做好。

另外還有年輕世代，他們在各自的崗位上努力打拼，我知道他們期待我扭轉台北停滯不前的現況，現在我已經提出130項政策，包含交通、都更、社福、教育文化等各層面，要推動大台北首都計畫，推動各項可行方案，讓台北成為與東京、首爾一樣的國際級大都市，這是我的承諾，我保證我當市長，我來做。

台北值得更好、應該更好，向台北市民報告，我要讓所有的長輩跟弱勢族群都可以得到完善照顧，讓台北人的幸福變成真實可得，我會做到全面推動都更，持續興建社會住宅達世界標準，降低社會住宅租金、加碼租金補貼，讓大家住的舒適又安全，我會主動調查、積極整建危老跟海砂屋，在搭配容積率檢討，加速推辦公辦民辦都更，我要把年輕人找回來，讓年輕人留在台北，讓年輕人住得起台北、為台北市創造更多更好的就業機會。

我要成立國際事務局，推動全球招商與國際交流，跟中央一起合作，發展總部經濟，全力輔導有特色的街區經濟，加強國際觀光，讓台北成為新創首都，我要讓台北有好的休閒空間，方便台北人親近青山綠水，打造國際級的親山步道，建立城市水岸一體的河岸空間，市政規劃是百年大計，不能短視、不能急就章，要有宏觀願景，有希望、有策略。

台北市是台灣首都、國家的門面、國家主權的重要象徵，身為首都市長，必須能把台北帶向全世界，事實上捍衛國家主權與自由民主的生活方式，是從人民到政府、從地方到中央都不可逃避的責任，我相信只要台北堅持自由民主 自由民主就能保護台灣，讓全世界看到台北、看到台灣，看到台北人對於自由民主價值的堅持。

從部會首長到參選首都市長，我陳時中以人為本、以民為主的初心不變，防疫造成許多人的日子不同，回顧過去的抗疫日子，我與全體防疫團隊兢兢業業、不曾懈怠，全力守護國人健康，還記得指揮中心每晚開會，防疫五月天幾乎是全年無休，努力抗疫從不間斷，也對台灣疫情的控制做出精確判斷，並跟各個專家做討論。

在寶瓶星號期間，我們第一時間上船處理，大家害怕感染的憂慮我感同身受，大家努力抗疫，最後一切平安，我還記得當時我非常感動的說，我們可以回家了，同樣的心情在現在，要感謝國人同胞，我們同心跨越了艱難與挑戰，我們做到了，回頭看，原來我們一起走得這麼遠。

我也看到了疫情隧道出口中的曙光，台灣疫情即將過去、國際即將解封，迎來後疫情時代，我們一起努力、一起拚、振興經濟，我樂於傾聽但不會隨波逐流、樂於溝通但不會人云亦云，我一直相信合作才會成功、就會成功，我以前是指揮官陳時中，未來是大家的台北市長陳時中。

選舉是一條艱辛的道路，從來不平坦，第一次參選本來對正向、正道的選戰抱持著些些期待，隨著選戰白熱化，負面選舉已然成形，呼籲選民檢視參選人領導能力、政見的宏觀與可行性，回歸選賢與能的民主本質，選出一位值得託付的市長。

面對所有攻擊抹黑，雖然我也會心痛，但我始終保持同樣的正面心態，因為我對台灣人有信心、對善良正義有信心，正直誠信終會戰勝污蔑抹黑，我相信堅持中道而行終會迎向光明。

要讓台北更好需要大家團結，不只是市府團隊，還需要大家齊心合作，我會扮演好協調者的角色，讓中央地方成為一個團隊，我會做全民市長，整合所有意見，只要是台北市民就是我們團隊的一員，我需要大家的加入，因為一個人不會多厲害，但一群人團結一起就會很厲害。

我們一起拚，我有信心11月26日一定會贏，我很想要當選，我一定會當選，還有後面支持我的強大力量，28位議員候選人也都在這，讓陳時中當選，讓市議員全壘打好不好，我們一票拉十票、十票再拉十票，11月26日一定會贏。

這次投票還有一個很重要的18歲的公民權，這是一個非常重要的民主象徵，讓年輕人早點有投票權，民意基礎越廣泛，還要努力讓年輕人有參政權，讓民主更深化，為了民主的價值，大家一起拚，我當市長要讓世界看到台北、看到台灣，但我需要各位的鼓勵、支持，也祝大家身體健康萬事愉快，我會努力繼續打拼，謝謝大家。