　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／左右開弓！陳時中批黃珊珊無力回天　嗆藍操作討厭民進黨沒用

台北市長候選人陳時中於競選總部成立大會致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長候選人陳時中於競選總部成立大會致詞。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖、呂晏慈／台北報導

台北市長選舉倒數56天，民進黨台北市長參選人陳時中競選總部成立大會1日下午登場，陳時中致詞時細數防疫經驗、市政願景外，對於競爭對手同樣砲火猛烈，陳時中表示，北市施政滿意度連年墊底，是柯文哲江郎才盡黃珊珊無力回天？至於另一個對手國民黨，陳時中說，他們長期認為台北是自己的地盤，只要煽動對立、製造仇恨、操作討厭民進黨，國民黨就會贏，所以人選不重要、政策不重要、候選人能力不重要，這就是國民黨的選戰邏輯，現在蔣萬安依然是這樣子在操作，但陳時中強調，這次選舉，就是要用選票跟國民黨說，台北人在乎人選、政策內容、候選人的能力，操作藍綠對決、討厭民進黨的一慣伎倆已經沒用了啦！

陳時中致詞全文如下：

2016年我就在這裡陪蔡英文贏得第一次大選，光榮執政從此開始，2020台灣要贏，同樣的地方，我們成功守護了本土政權，我們都曾在這裡流過汗，也都在這裡歡呼過。

2022我們再次回到這裡，我有信心一定能延續台灣價值的光榮歷史，總統已經到後台了，我要向總統報告，我們一定會贏，我也有這個信心要拼下去。

81天前我接受黨的徵召，責任來我就扛，報告總統，你交給我的第一個任務是長照，我做到了，長照薪水從兩萬四升到三萬八、從業人員從兩萬人到現在十萬人、涵蓋率從10%到超過60%，各類長照產業蓬勃發展，成為未來的希望工程，我要跟大家報告，我做到了。

2020年新冠疫情爆發，全國防疫人員看到國家有難義無反顧，我還記得去接武漢回來的包機，護理師臉上印著口罩的壓痕讓我非常的感動，那是歷史的印記，我們永遠都會記得，因為醫護人員的努力跟大家的團結，我們做到了全民抗疫，也有了一定的成績，謝謝大家的努力。

現在台灣第三劑疫苗的施打率是全世界第三高、超額死亡數是全世界第三低，我們一起守住了台灣，謝謝大家，防疫是這樣、市政也是這樣，這是我一貫的態度，我扛起台北市長選舉的責任，不是來自任何人的要求，是我自己的決定，為了台北市民我勇於承擔，我在台北成長、成家立業，我對這座城市有深厚的感情，我義無反顧，因為台北就是我的家、我的故鄉。

台北已經停滯太久，這句話可能讓柯文哲市長很不高興，身為台北人，2014年我也對柯文哲充滿了期待，我站出來公開支持他，希望他扭轉台北的困局，但8年過去，內湖交通問題沒有解決、柯文哲還說沒有救了、大巨蛋問題沒有解決，柯文哲說干我屁事，他唯一讓台北市民記住的只有長期跟中央的對抗。

台北市擁有最好的資源跟公務員團隊，黃珊珊擔任副市長後，天下雜誌施政滿意度民調，台北市連三年墊底，請問黃珊珊副市長，這是發生了什麼事情？是柯文哲江郎才盡、你無力回天？一個無力回天的副市長又怎能當好市長呢？

至於另一個對手國民黨，他們長期認為台北是自己的地盤，只要煽動對立、製造仇恨、操作討厭民進黨，國民黨就會贏，所以人選不重要、政策不重要、候選人能力不重要，這就是國民黨的選戰邏輯，現在蔣萬安依然是這樣子在操作，但這次選舉，我們就是要用選票跟國民黨說，台北人在乎人選、政策內容、候選人的能力，操作藍綠對決、討厭民進黨的一慣伎倆已經沒用了啦！

宣布參選到今天，短短81天，我走遍台北市12個行政區、舉辦超過30場各行各業的座談會、與專家學者超過60場的會議，我有信心，我是所有候選人對台北最用心、最了解的人，我走入基層、市場握過每雙手、看過每雙眼睛，都感受到大家的熱情跟渴望，大家渴望改變，我最感動的是什麼，當我握到一雙粗糙的手，看到的是熱情的眼光，我對大家有責任，我有責任把市政做好。

另外還有年輕世代，他們在各自的崗位上努力打拼，我知道他們期待我扭轉台北停滯不前的現況，現在我已經提出130項政策，包含交通、都更、社福、教育文化等各層面，要推動大台北首都計畫，推動各項可行方案，讓台北成為與東京、首爾一樣的國際級大都市，這是我的承諾，我保證我當市長，我來做。

台北值得更好、應該更好，向台北市民報告，我要讓所有的長輩跟弱勢族群都可以得到完善照顧，讓台北人的幸福變成真實可得，我會做到全面推動都更，持續興建社會住宅達世界標準，降低社會住宅租金、加碼租金補貼，讓大家住的舒適又安全，我會主動調查、積極整建危老跟海砂屋，在搭配容積率檢討，加速推辦公辦民辦都更，我要把年輕人找回來，讓年輕人留在台北，讓年輕人住得起台北、為台北市創造更多更好的就業機會。

我要成立國際事務局，推動全球招商與國際交流，跟中央一起合作，發展總部經濟，全力輔導有特色的街區經濟，加強國際觀光，讓台北成為新創首都，我要讓台北有好的休閒空間，方便台北人親近青山綠水，打造國際級的親山步道，建立城市水岸一體的河岸空間，市政規劃是百年大計，不能短視、不能急就章，要有宏觀願景，有希望、有策略。

台北市是台灣首都、國家的門面、國家主權的重要象徵，身為首都市長，必須能把台北帶向全世界，事實上捍衛國家主權與自由民主的生活方式，是從人民到政府、從地方到中央都不可逃避的責任，我相信只要台北堅持自由民主 自由民主就能保護台灣，讓全世界看到台北、看到台灣，看到台北人對於自由民主價值的堅持。

從部會首長到參選首都市長，我陳時中以人為本、以民為主的初心不變，防疫造成許多人的日子不同，回顧過去的抗疫日子，我與全體防疫團隊兢兢業業、不曾懈怠，全力守護國人健康，還記得指揮中心每晚開會，防疫五月天幾乎是全年無休，努力抗疫從不間斷，也對台灣疫情的控制做出精確判斷，並跟各個專家做討論。

在寶瓶星號期間，我們第一時間上船處理，大家害怕感染的憂慮我感同身受，大家努力抗疫，最後一切平安，我還記得當時我非常感動的說，我們可以回家了，同樣的心情在現在，要感謝國人同胞，我們同心跨越了艱難與挑戰，我們做到了，回頭看，原來我們一起走得這麼遠。

我也看到了疫情隧道出口中的曙光，台灣疫情即將過去、國際即將解封，迎來後疫情時代，我們一起努力、一起拚、振興經濟，我樂於傾聽但不會隨波逐流、樂於溝通但不會人云亦云，我一直相信合作才會成功、就會成功，我以前是指揮官陳時中，未來是大家的台北市長陳時中。

選舉是一條艱辛的道路，從來不平坦，第一次參選本來對正向、正道的選戰抱持著些些期待，隨著選戰白熱化，負面選舉已然成形，呼籲選民檢視參選人領導能力、政見的宏觀與可行性，回歸選賢與能的民主本質，選出一位值得託付的市長。

面對所有攻擊抹黑，雖然我也會心痛，但我始終保持同樣的正面心態，因為我對台灣人有信心、對善良正義有信心，正直誠信終會戰勝污蔑抹黑，我相信堅持中道而行終會迎向光明。

要讓台北更好需要大家團結，不只是市府團隊，還需要大家齊心合作，我會扮演好協調者的角色，讓中央地方成為一個團隊，我會做全民市長，整合所有意見，只要是台北市民就是我們團隊的一員，我需要大家的加入，因為一個人不會多厲害，但一群人團結一起就會很厲害。

我們一起拚，我有信心11月26日一定會贏，我很想要當選，我一定會當選，還有後面支持我的強大力量，28位議員候選人也都在這，讓陳時中當選，讓市議員全壘打好不好，我們一票拉十票、十票再拉十票，11月26日一定會贏。

這次投票還有一個很重要的18歲的公民權，這是一個非常重要的民主象徵，讓年輕人早點有投票權，民意基礎越廣泛，還要努力讓年輕人有參政權，讓民主更深化，為了民主的價值，大家一起拚，我當市長要讓世界看到台北、看到台灣，但我需要各位的鼓勵、支持，也祝大家身體健康萬事愉快，我會努力繼續打拼，謝謝大家。

►「理膚寶水」超級品牌日5折起！這些超熱賣必囤

ET快訊
快訊／高雄光榮碼頭傳火警　遊艇冒煙燒毀
快訊／「陳時中會做事我最清楚」　蔡英文提3理由：拜託大家支持
21歲正妹和3男同事狂歡　隔天陳屍房間！離奇死因曝光
35歲男愛吃炸「滿滿大腸息肉」　醫點名7癌症：吃出來的
獨／16歲少女北宜慘死　IG帳號突增20個...地獄留言曝
日媒驚爆：安倍國葬招待會「排除台灣」　親中外相下指導棋

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「我心目中最強人選」　蔡英文提3理由：拜託大家支持陳時中

拚基隆Let'sGo！謝國樑提7大政見　盼打造亞洲最有愛城市

快訊／左右開弓！陳時中批黃珊珊無力回天　嗆藍操作討厭民進黨沒用

不必查？賴香伶怒討道歉　重批蘇貞昌下指導棋「公然施壓」　　

馬英九、李四川輔選提高雄浮屍　議員參選人批失心瘋要求道歉

「韓國瑜是最後一帖白虎湯」　媒體人曝「2縣市」可能找他輔選

韓流重返高雄！市議員陳若翠競總成立　韓國瑜、李四川現身力挺

黃瀞瑩競總開幕　柯文哲憂選民「認錯人」：學姊就是黃瀞瑩

直擊／萬人造勢登場！　陳時中自介：我喜歡唱歌今年開始戒菸

養育4小孩最了解家長辛苦　中市議員尋求7連霸...盼補助2萬變10萬

苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝

王思佳再酸綠茶婊「手段要加油」　提示「她剛走」小S吃瓜：歡迎賴薇如

張智霖欠袁詠儀婚禮「隔21年圓夢」　告白她：無與倫比的美麗..全場哭爆！

幫友慶生陌生人超配合！氣氛嗨翻如「粉絲見面會」

「我快中風了」女半路攔車　警火速開道5分鐘送醫！

《小女子》上演楚門的世界　金高銀「殺瘋了」對槓大BOSS

黃鐙輝認「打小孩」：真的有效啦！　兒上小學複製同儕「就變8+9了！」

Makiyo瘦回45KG才辦婚禮　轉頭看老公：旁邊是你齁

周深嗨唱《蒼蘭訣》OST、王心凌《愛你》　被氣球嚇歪、蠟燭燙嘴...場面超抓馬ＸＤ

龍華科大迎新嘴對嘴傳水　30秒超噁畫面曝光！

「我心目中最強人選」　蔡英文提3理由：拜託大家支持陳時中

拚基隆Let'sGo！謝國樑提7大政見　盼打造亞洲最有愛城市

快訊／左右開弓！陳時中批黃珊珊無力回天　嗆藍操作討厭民進黨沒用

不必查？賴香伶怒討道歉　重批蘇貞昌下指導棋「公然施壓」　　

馬英九、李四川輔選提高雄浮屍　議員參選人批失心瘋要求道歉

「韓國瑜是最後一帖白虎湯」　媒體人曝「2縣市」可能找他輔選

韓流重返高雄！市議員陳若翠競總成立　韓國瑜、李四川現身力挺

黃瀞瑩競總開幕　柯文哲憂選民「認錯人」：學姊就是黃瀞瑩

直擊／萬人造勢登場！　陳時中自介：我喜歡唱歌今年開始戒菸

養育4小孩最了解家長辛苦　中市議員尋求7連霸...盼補助2萬變10萬

Nico聽見廁所傳出「氣體噴發聲」　開門被超鬧畫面笑倒：臭到吸氧

全家住老家！媽中風想收租「補貼看護費」　兒拒絕：房子以後是我的

他搭機竟被「地面上槍手」擊中噴血　子彈穿透金屬！超扯畫面曝光

阿公擼狗「突然斷電」90度彎曲睡翻　汪孫皺眉無奈：還沒摸夠捏

未來赴日花費增！10月起6500商品漲價　日本環球影城門票近萬元

預測普丁3個月內「自行宣布下台」！　俄前總理揭3關鍵原因

「從二軍就膩在一起」　陳柏豪、吳哲源潑水相愛相殺

鄭家純談「試車重要性」！遭對象約「3人行」超慘床事曝光

空姐確認身分糗叫錯名！展瑞笑了　曝「辨識雙胞胎困擾」：我也會

快訊／高雄光榮碼頭傳火警　遊艇冒煙...無所事事小海豹全程目擊

網紅空姐「老公床邊地板」嘿咻攝影師4分鐘　偷吃代價出爐

政治熱門新聞

吳子嘉分析北市選戰：陳時中被周玉蔻搞掛了

陳其邁＋百萬網紅Joeman吸破7萬讚　柯志恩造勢表演「夜襲組曲」

尷尬！陳時中今成立競總　鄭寶清宣傳車嗆聲遭罵「背骨」

綠營追打侯友宜警大學歷　柯文哲酸：「意外嗎？」我連看都沒看

5萬群眾其實僅9千？柯志恩陣營：2萬椅不夠坐

新北捷運環狀線徵才了！薪水最高58K　 釋出230職缺

第三勢力整合　黃國昌挺黃珊珊：若是市民一定投給她

快訊／新北交通局爆林佳龍政策抄襲　「相似度達93%」

資金見底等不到上架　鏡電視員工：請尊重我們工作權

徐巧芯爆：綠營議員助理「扮受訪民眾」　街訪帶風向攻擊盧秀燕

備詢遭問是否介入鏡電視案？　還原蘇貞昌喊「不必查」過程

周玉蔻沒影響？陳時中稱民調沒落後　柯文哲：大家心裡有數啦！

快訊／蘇貞昌挺陳時中　批台北停滯太久「說我們謀財害命有天理嗎？」

藍營控施壓國防部炒地皮　蔡適應批作賊喊抓賊：那你2013年幹嘛做決議？

更多熱門

相關新聞

謝國樑提7大政見　打造亞洲最有愛城市

謝國樑提7大政見　打造亞洲最有愛城市

選戰倒數56天，基隆市長候選人謝國樑，從2021年10月宣布參選市長至今，針對不同面向已推出多項政見，今（1日）彙整出主要「七大政見」。謝國樑表示，這段時間，自己勤走基層，接觸到民眾與各方人士的建議，陸續提出不同政見，在未來將逐一實現，希望能真正替市民解決問題，打造亞洲最有愛的城市。

不必查？賴香伶怒討道歉　重批蘇貞昌下指導棋「公然施壓」

不必查？賴香伶怒討道歉　重批蘇貞昌下指導棋「公然施壓」

馬英九輔選提高雄浮屍　議員參選人批失心瘋

馬英九輔選提高雄浮屍　議員參選人批失心瘋

市議員陳若翠競總成立　韓國瑜、李四川現身力挺

市議員陳若翠競總成立　韓國瑜、李四川現身力挺

黃瀞瑩競總開幕　柯文哲憂選民「認錯人」：學姊就是黃瀞瑩

黃瀞瑩競總開幕　柯文哲憂選民「認錯人」：學姊就是黃瀞瑩

關鍵字：

陳時中柯文哲蔣萬安黃珊珊2022九合一大選2022台北市長

讀者迴響

熱門新聞

獨／少女騎北宜慘死　生前最後求助訊息曝

吃到飽內行人不碰這2種　他揭內幕：員工也不吃

少女北宜遭水泥車輾斃　男友及車主涉過失致死罪

歐陽娜娜2分鐘內轉發「我愛你，中國」

少女被炒魷魚不爽　旱溪夜市爆11人大亂鬥

妹坐月子！她直擊「老公偷喝乳汁」手伸褲檔裡抖動　

試睡床墊「躺下就打呼」！他醒來立刻買了

新北警處理完「橋下男焦屍」案44小時後亡　

16歲少女跑山北宜殞命　「抖音粉絲暴增」悼念

開箱「好市多賓士車」差點載不下！網狂求1配件

瑀熙砸595萬入手保時捷911　才買半年「後悔喊賣」

16歲女借車騎亡　網怒要揪借車男

楊繡惠半夜震撼宣布「不拍八點檔」！

癌末女服大麻二酚　腫瘤竟消失

最不適合當夫妻的星座CP！

更多

最夯影音

更多
苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝

苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝
王思佳再酸綠茶婊「手段要加油」　提示「她剛走」小S吃瓜：歡迎賴薇如

王思佳再酸綠茶婊「手段要加油」　提示「她剛走」小S吃瓜：歡迎賴薇如

張智霖欠袁詠儀婚禮「隔21年圓夢」　告白她：無與倫比的美麗..全場哭爆！

張智霖欠袁詠儀婚禮「隔21年圓夢」　告白她：無與倫比的美麗..全場哭爆！

幫友慶生陌生人超配合！氣氛嗨翻如「粉絲見面會」

幫友慶生陌生人超配合！氣氛嗨翻如「粉絲見面會」

「我快中風了」女半路攔車　警火速開道5分鐘送醫！

「我快中風了」女半路攔車　警火速開道5分鐘送醫！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面