兒子數學作業寫錯「卻被打勾」！媽媽一問懂了：教師節快樂…

▲這份數學習題乍看之下沒什麼問題，但媽媽發現其中有不對勁的地方。（圖／翻攝臉書／爆怨公社）
記者柯振中／綜合報導
9月28日是教師節，許多人會向教師致意、感謝教學時的辛勞。不過，一名女子檢查兒子的數學作業時，意外發現有許多答案都是錯的，但答案上方還是打了勾，詢問兒子「是誰改的」，答案讓她差點暈倒，最後只能無奈喊一句「教師節快樂」。
這名女子在「爆怨公社」表示，替兒子檢查作業時，發現數學習題中有許多答案是錯的，但統統被打勾，讓她十分困惑，忍不住詢問兒子「哥哥呀～數學作業是誰改的呀？」
聽到兒子告知「是老師改的」，又讓女子十分疑惑，再度詢問「是數學老師改的嗎？」接下來兒子說出「不是呀～是課照班的時候體育老師改的啦」，讓女子瞬間無言，心中的疑惑頓時煙消雲散，「#教師節快樂#我知道老師真的辛苦了。」
▼兒子把「直角」寫成「真角」，卻還是被打勾。（圖／翻攝臉書／爆怨公社）
依據作業圖片內容，要求學生判斷是直角、銳角或鈍角題目中的第四題，孩子寫出「真角」的答案，卻得到紅色的勾勾，也難怪讓媽媽十分無言。
貼文曝光後，也讓不少網友笑了出來，不禁留言調侃，「果然很有體育老師教出來的程度」、「我數學應該是體育老師教的」、「好險沒有寫『煎』角啊」、「真角還是蒸餃」、「不要霸凌體育老師了」、「這數學真的是體育老師教的。」
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