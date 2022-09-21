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社會 社會焦點 保障人權

5年後想起...高中女控「國小班導逼打手槍」　他丟教職但獲判無罪

▲▼ 睡覺,睡眠,夢,作夢,床,被單。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲女高中生說看到男病友裸奔、讓她想起小5時遭班導師性騷擾，提出告訴，但法官認為「無法證明是夢境還現實」判男導師無罪。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者蔡怡萍／基隆報導

一名國小高姓男老師被控，藉著擔任班導的機會，對一名小5女童伸出狼爪，趁午休時在教師休息室強拉女童看A片，又露出下體要女童幫他打手槍得逞，這名女童升上高中後，因為在住院期間偶然看到男病友裸奔，才喚起這段記憶並報警。該國小召開性平會調查後認為屬實，將男老師解聘，而基隆地院針對妨害性自主刑事審理後，認為女童從小就有情緒問題，後來又重度憂鬱、常做惡夢，難以從交互詰問驗證她的說詞是夢境還是現實，因此判男老師無罪。

根據判決，當時就讀高一的女學生指出，她記不起她從小學開始就心情不佳、得到精神疾病的原因為何，而她2019年住院期間看到男病友裸奔，突然間喚回她的記憶，她想起在她2013年就讀國小5年級期間，她的班導師曾在午休時間跟她獨處在教師休息室，要她一起看色情片，然後老師就將他下體露出、抓著她的手上下擺動，還評論起班上其他女同學的身材，她當時什麼都不懂，也不知道怎麼之後不記得了。

國小接獲通報後組成性平會調查，認定高姓男導師所為構成性別教育平等法規定的性騷擾，且情節重大，校方予以解聘，他接連提出申訴與行政訴訟，皆遭到駁回確定丟了教職。

高男被告後表示，當年女童在小6時會去輔導室，是因遭班上集體排擠霸凌，上國中後還很正常，「不知道為什麼高中就突然瘋掉了」，並說如果自己有這樣的癖好，受害學生應該不只她一人，國小性平會一開始就認定他有罪，真的很委屈不曉得怎會這樣，強調自己因為家裡窮才選擇考師院當老師，不會為了一己之慾而自毀前程。

基隆地院調查時，她在庭上指稱老師曾說「不能講出去，妳長大後就知道怎麼回事了」，後來就因害怕全部都沒印象了，直到看到男病友裸體，連續幾個晚上做惡夢，夢的內容就是案發當天的情形，而翻閱女童國小到高中的輔導紀錄，僅顯示她有情緒、家庭等心理困擾，甚至出現憂鬱、自殘，幻聽、解離症狀等，但未曾向任何人透露曾遭性騷擾的情節，身旁親友也表示這幾年內沒聽說任何跡象。

法官認為，她敘述過程中具太多不肯定，沒辦法確認事實片段，說了很多「應該」、「不一定」、「夢中」，自己都沒辦法肯定是夢境或發生在自己身上的真實事件，難認真的因夢境而找回了「失去超過5年之記憶」，此記憶的可性度又難以進一步釐清，她往後的創傷後壓力症候群與情緒變化成因為何，也難究明其關聯性，形成毫無合理懷疑之心證，自應為無罪之諭知，因此判高男無罪，全案仍可上訴。

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