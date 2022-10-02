高雄越夜越美！22只貨櫃擺圓陣投射光束　吹海風逛市集最愜意

▲由22只貨櫃擺陣成圓，擎天光束瞬間照亮，伴隨著音樂照亮天空。（圖／高雄市文化局提供）

記者許宥孺／高雄報導

史上最大規模台灣設計展9月30日開放登島，首日即湧入10萬參觀人次。此次主展場位於高雄港蓬萊商港，最值得一看的是，有22只貨櫃擺成圓陣，入夜後向天空投射筆直光束，畫面非常壯觀，貨櫃內圈還有中島酒吧進駐，讓民眾可以看展、逛美食市集，邊享受高雄夜晚的愜意風情。

2022台灣設計展於高雄登場，有史上最大規模萬坪展區，展場將昔日的高雄港蓬萊商港的「經濟中島」，翻轉為「設計中島」，將過去見證外銷奇蹟之地，轉型為台灣設計力的奇蹟。

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▲22只貨櫃擺陣成圓，擎天光束非常壯觀。（圖／高雄市文化局提供）

考量高雄白天天氣炎熱，而夜晚在港區碼頭吹海風卻相當愜意，因此展覽時間著重於夜行展覽，展覽時間從上午11點到晚上10點，越夜越美麗。

此次一大亮點「設計擎天 光之展演」，由22只40呎的貨櫃擺陣成圓，入夜後，晚上6點至11點就有不同面貌，擎天光束瞬間照亮，與音樂交織絢爛耀眼的夜空，貨櫃中心環形LED螢幕隨之流轉光的影像，內圈中心還有中島酒吧進駐，民眾可以一面看展，一面放鬆暢飲，享受高雄港邊的夜晚風情。

▲22只貨櫃中央的中島酒吧備受青睞，在設計擎天光之展演中聊天暢飲放鬆心情。（圖／高雄市文化局提供）

▲碼頭上7朵星芒帳一字排開美麗又浪漫，民眾逛累了便可在此稍作休息。（圖／高雄市文化局提供）

若是逛累了，設計中島碼頭上7朵白色星芒帳一字排開，周邊就是美食市集，可以在星芒帳中休息、拍美照，或坐或躺都行，既美麗又浪漫。

高雄市長陳其邁表示，本次台灣設計展的設計中島展區，除了展現22組台灣設計力的貨櫃展區外，同樣由高市府團隊進行策展的四大展覽更是好評如潮；經發局運用5G、AR、VR、MR及元宇宙等概念打造的科技展覽「LOG ING-元宇宙」與「2022 DIGIWAVE」，透過科技藝術和沈浸式互動體驗，並集結未來設計與5G科技元素，讓民眾看見對未來的想像。

文化局和青年局策劃的「不朽青春」、「青春限動」展覽，更是呈現高雄十多年來對於青年文創工作者的扶植成果，高市府相當重視青年專業人才培育，透過相關政策規劃提供創業輔導課程、諮詢服務及貸款等資源，讓高雄持續成為青年文創、藝文、影視工作者實踐夢想的孵化器。

▲工作人員的制服背後印上的設計中島的地圖，只要轉過身，便可以幫忙指引方向。（圖／高雄市文化局提供）

▲設計中島開放登島首日便湧現十萬參觀人次，越晚人潮越熱絡。（圖／高雄市文化局提供）