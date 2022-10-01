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顧客裸身取餐「浴巾滑落」！外送員目睹崩潰：抱歉我太快來了

▲▼浴巾,毛巾,洗澡,沐浴,浴缸,浴室。（圖／免費圖庫Pixabay）

▲外送員上樓送餐，卻目睹顧客浴巾滑落的瞬間。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

領取外送餐點時若沒穿好，恐怕讓顧客、外送員都相當尷尬。一名外送員日前接獲訂單，將餐點送達時，顧客電話不接、按鈴也不開門，直到時間快到，才要求「請上五樓」，而他上樓後，正巧目睹對方「浴巾滑落」的瞬間，讓他不禁吶喊「送餐速度太快真是不好意思」。

這名外送員在「爆怨公社」分享，他日前接到一張訂單，餐點送達時，顧客卻訊息不讀、電話不接，按門鈴也沒有回應，讓他在樓下乾等了許久。

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等到計時器時間快結束，外送員才接獲顧客的消息，對方告知「請上五樓」。外送員上樓後，看到一名男子站在門口，下半身還圍著浴巾，原先以為是在洗澡，所以沒接到通知。

▼外送員本來以為，顧客是因為在洗澡，所以沒收到訊息。（示意圖／記者林敬旻攝）

▲▼外送,外送平台,外送員,外賣,。（示意圖／記者林敬旻攝）

沒想到，外送員收錢時，顧客身上的浴巾突然滑落，「好死不死讓我看到髒東西」。原來，外送員看見顧客赤裸的身體，且生殖器上還戴著保險套，這也讓他不禁吶喊，「我送餐速度太快真是不好意思，打擾你們做人時間，下次麻煩打完X再叫餐好嗎？」

離奇的經驗曝光後，不少網友忍不住笑了出來，不禁留言直呼，「如果是女生付錢，應該就不會抱怨了」、「好有畫面的文章」、「很有畫面，會不會是故意滑落的」、「欸…要確定他對你沒興趣耶，哪有這麼剛好掉下來」、「為了台灣的少子化忍一忍吧，相忍為國」、「人家故意給你看的…搞不好他喜歡知男而上。」

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