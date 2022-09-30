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社會 社會焦點 保障人權

賓士男一大早停路中央　後車狂叭也不理！車窗搖下慘了

▲▼大白天酒駕 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲賓士車一大早停在路中央。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名廖姓男子（30歲）28日上午7時許，開著黑色賓士轎車在三民區九如二路上，無故停在路中央，任憑其他車輛鳴按喇叭提醒，他仍躺坐在駕駛座上動也不動，員警獲報到場，擔心發生意外，通報消防隊協助救護，沒多久廖男搖下車窗，車內散發出濃濃酒味，員警經現場詢問後並實施酒測，酒測值0.64毫克，他辯稱是前一晚喝酒沒退，但員警懷疑他可能喝了一整晚，到早上才開車上路，全案在訊後依公共危險罪送辦。

▲▼大白天酒駕 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲廖姓男子昏睡在賓士車內。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

廖男開著賓士車原本在九如二路停等紅燈，但綠燈亮起後車子文風不動，後方車子不斷按喇叭提醒，賓士車依然不動如山，民眾發現廖男整個人在駕駛座一動也不動，擔心發生意外，報警處理。

▲▼大白天酒駕 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲廖男一開窗就飄出濃濃酒味。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

員警獲報到場不停隔窗叫喊，廖男都沒有反應，員警和消防救護人員正準備破窗救人，廖男才悠悠醒來，眼神渙散的搖下車窗，車內立即飄出濃濃酒味，員警詢問是否有喝酒時，他心虛地點頭，並坦承與友人昨日晚上飲酒聚餐，以為酒退了打算開車返家，但不勝酒力太過疲累便在路中睡著，一測之後酒測值0.64毫克，讓在旁員警聽了直搖頭。全案經警詢後，依違反公共危險罪嫌移送偵辦。

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