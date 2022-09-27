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為台南爭光　表揚參加2022年全國車禍救援挑戰賽優勝隊伍

▲台南市副市長戴謙，表揚消防局「消防機關組」及「民間救援團體暨國外救援組」共2隊優勝隊伍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市副市長戴謙，表揚消防局「消防機關組」及「民間救援團體暨國外救援組」共2隊優勝隊伍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

每2年舉辦1次之全國車禍救援挑戰賽，於8月27、28日在南投縣消防署竹山訓練中心盛大舉行，來自各縣市消防局及民間好手共計有10多組隊伍參加，台南市消防局報名「消防機關組」及「民間救援團體暨國外救援組」共2隊，不負眾望雙雙奪得「優勝隊伍」佳績。

▲台南市副市長戴謙，表揚消防局「消防機關組」及「民間救援團體暨國外救援組」共2隊優勝隊伍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為表揚代表台南市爭取績優之消防同仁及民間救援團體，特於27日下午3時，由台南市消防局主秘李政昌率領4名指導教官及21名獲獎選手至台南市政府，在市政會議中接受副市長戴謙公開表揚並給予勉勵，藉此激勵消防團隊士氣，樹立消防新形象。

▲台南市副市長戴謙，表揚消防局「消防機關組」及「民間救援團體暨國外救援組」共2隊優勝隊伍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

受獎人員計有指導教官邱士榮股長、隊員蔡俊鴻、許竣瑭及卓佳瑩，「消防機關組」帶隊官黃中毅小隊長，成員張文富、宋致昇、李忠穎、涂東祺、羅右昇、吳國禎、王健宇及林群祐等8名。「民間救援團體暨國外救援組」由虎尾寮民間緊急救援隊領隊黃英慈及指揮官周進明，召集成員陳文彬、蔡育宸、李志雄、李宜穎、陳彥辰、林宏信、楊隆慶、黃仁旻、張麗沁及郭建東等10人。

市長黃偉哲表示，消防人員在面對各式救援挑戰，總是充滿自信及使命感，充份展現消防弟兄平時精進的能力，並於比賽中能雙雙獲獎，更為台南爭光，讓市民對消防局車禍救援及應變能力，更具信心，在此期許消防人員持續不斷強化救災技能，以做為市民生命財產最強而有力之後盾。

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