「我心目中最強人選」　蔡英文提3理由：拜託大家支持陳時中

▲總統蔡英文於陳時中競選總部成立大會致詞。（圖／記者林敬旻攝，下同）



記者詹宜庭／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中競選總部成立大會於1日下午登場，總統蔡英文致詞時表示，陳時中會做事她最清楚，台北市長提名，陳時中一直是她心目中最強也是最佳的人選。蔡英文更提出三大理由，拜託大家投票給陳時中，包括「有溫暖照顧的心力」、「有解決問題的魄力」、「有沈穩抗壓的能力」。

「陳時中會做事我最清楚，台北市長提名，陳時中一直是我心目中最強、最佳的人選。」蔡英文表示，陳時中從參選到現在已經提出超過一百多個政策，從大巨蛋到內湖交通、老幼照顧到都市更新，陳時中能在這麼短時間提出來，代表他準備好了。

蔡英文認為，陳能夠提出這麼多政策，證明不只有心，更有經驗豐富的團隊可以跟他一起拚市政，「這次選舉是從1998年到現在，我們最有機會在首都選贏的一次；選贏台北，中央地方攜手合作，很多福國利民的政策都可以在首都實踐。」

「我有三個理由拜託大家投這一票」，蔡英文一一列舉，第一、有溫暖照顧的心力，從防疫、長照、幼兒津貼、不孕症補助到擴大肺癌篩檢項目，陳時中為長輩也為人民多想、多做一點；第二、有解決問題的魄力，過去兩年多防疫，陳時中面對困難解決問題，可以說是身經百戰，對於棘手的內湖交通、大巨蛋或都更也提出方案，要用能力和魄力來為台北解決疑難雜症；第三、有沈穩抗壓的能力，長期以來面對外面抹黑攻擊，防疫工作的壓力，陳時中不謾罵也不輕易退縮，他忍辱負重，沈穩踏實又有高EQ，「這才是我們要的首都市長。」

蔡英文表示，這幾年世界雖然有很多變化，但是她要感謝大家當她的後盾，一起完成很多工作，不僅年金改革了、長照2.0上路了、育兒津貼加碼了、經濟成長了，疫情也一直在穩定控制當中，「最重要的是，台灣地位越來越受世界肯定，現在我們說我是台灣人是一件很光榮驕傲的事。」

蔡英文說，近幾年台灣一直在進步，但是根據媒體評比，首都台北市施政滿意度卻不理想，屬於後段班，這不禁她覺得可惜。她認為，台北市條件很好、文官很優秀、財政很充裕、施政能見度也很高，台北身為首都應該更進步，應該值得更好，「所以我們推出陳時中來選市長，陳時中大家都很熟悉，過去兩年很多人都會在下午兩點，打開電視或透過網路直播聽陳時中指揮官報告疫情、宣導防疫，連我也不例外，相信有看過記者會的人都會發現，陳時中是一個很溫暖，會做事而且有肩膀抗壓性很強的人。」

蔡英文坦言，陳時中個性這幾年大家都看得很清楚，他是一個不搞對抗並擅長協調的人，「我相信陳時中來當市長台北市很多問題一定可以順利解決，城市發展一定會更快速更進步。」

蔡英文表示，陳時中有問必答，有道理的批評也很快做調整，沒有道理的指責他也不口出惡言；兩年多來疫情起起伏伏，有順境也有逆境，挑戰從來沒有少過、批評也從來沒有少過，壓力更是從來沒有少過，但陳時中都挺過來了，台灣也挺過來了。

最後，蔡英文也感謝陳時中與指揮中心這幾年不眠不休，為台灣守住了疫情防線，讓台灣的疫情穩定控制，讓經濟持續成長，社會持續運作。她強調，「很多從外國來台灣的朋友，都稱讚台灣防疫成績，像裴洛西議長就說台灣防疫成功，是全世界模範，我們的防疫成績，讓世界看到台灣，更讓世界肯定台灣，我們一起給陳時中與辛苦防疫人員掌聲。」