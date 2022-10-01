21歲競速滑輪溜冰好手瘤逝！　母悲痛捐眼角膜「盼生命發光發熱」

▲高雄長庚表示，翁智翔自小即嶄露過人體育天分。（圖／高雄長庚醫院提供）



記者許展溢／高雄報導

高雄市競速滑輪溜冰的選手代表、高師大生翁智翔去年診斷罹患腦部惡性生殖細胞瘤，在去年10月發燒病逝，得年21歲，翁母主動提出器官捐贈，決定捐出愛兒的一對眼角膜，給兩名失明者，可以在這個世界上繼續發光發熱。

高雄長庚醫院1日舉辦器官捐贈感恩追思大會活動，高雄長庚表示，翁智翔自小即嶄露過人體育天分，小學開始訓練滑輪溜冰，是仁武高中、高師大體育班優秀學生，更甄選為高雄市競速滑輪溜冰的選手代表，赴國內外受訓比賽獲獎不斷，運動場上翁智翔的恣意飛揚、奮勇拚搏，是終點線前讓人捨不得眨眼的閃耀之星。

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▲翁智翔不僅是高雄競速滑輪溜冰選手代表，國內外比賽獲獎不斷。（圖／高雄長庚醫院提供）



但翁智翔2021年診斷罹患腦部惡性生殖細胞瘤，手術後陷入昏迷意識不清、氣切依賴呼吸器使用，只能自高師大休學，堅強的父母選擇居家照護，一手擔起照顧翁智翔的大小事，也常面臨愛兒因腦部積水、肺炎、發燒等病症反覆住院。

高雄長庚指出，去年10月某個夜晚翁智翔再次發燒入院，呼吸衰竭情況嚴重，媽媽想著兒子燦爛陽光的笑容、永遠為別人著想的風格，主動向醫師提出器官捐贈想法，也圓滿完成眼角膜捐贈，讓他年輕的生命繼續發光發熱，如今已讓兩名失明者再看見光明。