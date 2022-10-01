快訊／本土+43040！仍有10縣市病例破千　新北8756例最多

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(1)日公布國內新增43,040例新冠本土個案及45例境外移入；另確診個案中新增48例死亡。本土病例仍有10縣市破千，且以六都為多，當中新北市8756例最多，接著依序是台中市5745例，台北市4846例，桃園市4705例，高雄市3863例，台南市2811例。

▲▼指揮中心10/1公布確診數，發言人莊人祥說明。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心表示，今日新增之43,040例本土病例，為19,924例男性、23,095例女性、21例調查中；年齡介於未滿5歲至90歲以上；個案分布為新北市(8,756例)，臺中市(5,745例)，臺北市(4,846例)，桃園市(4,705例)，高雄市(3,863例)，臺南市(2,811例)，彰化縣(2,268例)，新竹縣(1,279例)，屏東縣(1,060例)，苗栗縣(1,052例)，新竹市(987例)，宜蘭縣(963例)，雲林縣(939例)，基隆市(742例)，南投縣(719例)，嘉義縣(654例)，花蓮縣(618例)，嘉義市(460例)，臺東縣(310例)，金門縣(132例)，澎湖縣(114例)，連江縣(17例)。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

▲指揮中心10/1公布本土病例分析及中重症統計。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心10/1說明新增中重症及死亡個案。（圖／指揮中心提供）

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