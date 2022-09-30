公關室聲明時序全曝光　他轟警大「東廠再現」：校長欺壓基層！

▲國民黨立委曾銘宗。（圖／記者李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

新北市長侯友宜競辦日前針對論文疑雲提出警大公文聲明，遭警大校長陳檡文駁斥，稱其公文為公關室新聞業務承辦人員疏失。對此，國民黨團總召曾銘宗開轟，「陳檡文身為警大校長公然參與民進黨選戰策略，當林佳龍候選人的打手，難道警大變成東廠嗎？」

曾銘宗30日公布警大公關室發布聲明時序，9月23日晚上7點50分，電子媒體新聞播出警大聲明，說明侯友宜市長取得博士學位合乎規定、9點06分平面媒體向警大索取聲明、9點09分警大提供文字聲明；隔天24日早上8點，侯友宜競辦根據警大提供給媒體的聲明，發布新聞稿；當天下午1點26分，警大公關室電侯競辦，確實有內容提供媒體。

曾銘宗指出，事證如此明確，時序也非常清楚，根據新北市議員葉元之所公布的對話來看，公關室聲明確實已經上簽，「警大陳檡文校長到底知不知道這篇聲明？」他痛批，陳檡文作為警大校長，無論資歷和聲譽都有一定的社會、學術地位，竟然抹煞公關室相關作為、欺壓公關室基層人員、否認公關室發出聲明，「身為警大校長公然參與民進黨選戰策略，當林佳龍候選人的打手，難道警大變成東廠嗎？」

曾銘宗表示，國民黨團將會正式行文警察大學，調閱警大公關室聲明發出其公文上簽流程，呼籲警大不要湮滅相關事證，國民黨團事後也會追究陳檡文校長相關法律責任。

另外，國民黨立委費鴻泰補充，警大無論是以哪種形式發出聲明，都會依據公文流程，報請上級長官核可才發出。陳檡文擔任警大校長，卻選擇用灰色地帶處理，讓綠媒、網軍配合林佳龍競選總部大作文章，已經違背了道德良心、學術良心。

費鴻泰強調，陳檡文校長若連公關室發出聲明都如此草率處理，他建議刪除警大公關室全部預算，因為在陳檡文校長的眼裡，公關室根本沒有存在的必要，「國民黨團正告陳檡文校長，爾俸爾祿、民脂民膏，不要只為了一個政黨泯滅良心，全民都會看在眼裡。」

對於警大聲明指出是基層人員的疏失，林佳龍陣營是否會採取相關法律行動？林佳龍回應，他希望法律訴訟能夠更完整釐清，事實上不只是聲明，關鍵是這本博士論文裡，包括入學申請裡提到相當碩士論文的著作，這個著作是什麼，拿不出來。

「犯錯並不可恥，但要能知錯改過，以後就不要再犯。」林佳龍認為，這件事侯友宜陣營就像是恩恩案一樣，永遠自說自話，對外界的質疑，也不願意面對、不回應，這是逃避作法，也禁不起檢驗。