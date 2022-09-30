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漢子燕子合體！柯志恩首場大型造勢活動今晚登場　6大咖站台力挺

▲▼燕子、漢子都來！柯志恩首場造勢藍6大咖力挺，韓國瑜現身時間曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲燕子、漢子合體！柯志恩首場造勢藍6大咖力挺。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

國民黨高雄市長候選人柯志恩今(30日)晚將於台糖夢時代旁空地舉辦首場大型造勢晚會，藍營大咖包含國民黨主席朱立倫、前總統馬英九、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、立委江啟臣、立委高金素梅等人將合體站台營造氣勢。

柯志恩強調，這次舉辦誓師大會，主要就是希望凝聚所有在野監督制衡的力量，讓高雄能夠再次起飛，重返榮耀。9月30日不是終點，而是國民黨反攻號角的起點。呼籲所有渴望翻轉，期待高雄變得更好的市民朋友，能夠共襄盛舉。

▼燕子、漢子都來！柯志▲恩首場造勢藍6大咖力挺，韓國瑜現身時間曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲柯志恩首場大型造勢晚會將於今晚舉行。（圖／記者賴文萱翻攝）

執行總幹事蕭漢俊指出，這次「9/30柯志恩大家族誓師大會」活動預計從晚間7點開始，市民朋友可以從6點30分開始進到會場，原則上鼓勵大家搭乘大眾交通工具，包括輕軌夢時代站以及捷運凱旋站都可以在短時間內到達會場。另外居住較遠的朋友，以及遠道而來的支持者，可以乘坐自己的交通工具，但礙於場地限制以及交通維安考量，懇請大家自行解決停車問題。

柯志恩昨日也公布活動文宣，指出這次藍營大咖將除了有前總統馬英九、國民黨主席朱立倫以及前主席江啟臣之外，也會特別邀請過去在立院的好同事，包括曾銘宗委員、鄭麗文委員以及高金素梅委員等，另外侯友宜以及盧秀燕市長也會在最後一同合體，營造團結勝選的氣勢。

▲▼燕子、漢子都來！柯志恩首場造勢藍6大咖力挺，韓國瑜現身時間曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲柯志恩昨日舉行記者會，公布首場造勢晚會規劃。（圖／記者賴文萱翻攝）

外界關心，韓國瑜以及前高雄副市長李四川何時會幫忙助選？柯志恩昨(29日)表示，因為李四川個人、私人公司的關係，所以他只能禮拜六、日，才有辦法來幫大家輔選，10月1日會先幫幾位議員輔選，10月2日下午，則會出席她自己在觀音山的登山活動，用行動來力挺柯志恩。

至於韓國瑜的部分，柯志恩說，韓市長已經是國民黨宣講團的副團長，未來在10月、11月的時候，會看到他在全國都有輔選動作。高雄對他來說，也是一個非常關切的地方，何時現身會再跟他進一步溝通，但百分之百不會是9月30日的時候。

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