俄39歲能源高層「搭船一半墜海亡」　才剛出席普丁主持論壇

▲俄國遠東與北極開發公司（FEDC）執行董事佩喬林（Ivan Pechorin）據傳在搭船時墜海身亡。（圖／翻攝推特）

記者吳美依／綜合報導

俄國遠東與北極開發公司（FEDC）39歲執行董事佩喬林（Ivan Pechorin）驚傳搭船時不幸墜海身亡，他在驟逝前幾天，才出席總統普丁主持的東方經濟論壇（EEF），並且發表演說。事實上，從今年初開始，該國已有多名與克宮關係密切的能源產業高層離奇死亡，引發各界揣測。

俄媒《共青團真理報》報導，佩喬林前往海參威（Vladivostok），參加5-8日舉辦的東方經濟論壇，他10日晚間與一群友人在俄羅斯島（Russky Island）登船時，就已經明顯喝醉，未料船隻啟程約40分鐘後意外落水，經過1天搜索，終於尋獲遺體。

佩喬林任職遠東與北極開發公司，而北極圈富含石油及天然氣等豐富資源，在俄國面臨前所未有的制裁及經濟問題之際，被視為至關重要的開發領域。與此同時，他也負責俄國遠東地區的航空產業，而該產業在西方經濟限制下，所承受的壓力更是特別龐大。

遠東與北極開發公司發表聲明表示，佩喬林的逝世「對朋友、同事及公司來說，都是無法彌補的巨大損失。我們向（佩喬林的）親友表示誠摯的哀悼之意。」

▲俄羅斯天然氣開採商諾瓦泰克（Novatek）前董事會副主席、寡頭富豪普羅托森亞（Sergey Protosenya）與妻女陳屍西班牙豪宅。（圖／翻攝推特）

俄國富商寡頭接連死亡，有些甚至慘遭滅門，而且幾乎都是能源產業巨頭。其中多數案例被當局定調為意外或自殺，但外界揣測，這些人很可能得知敏感資訊，被認定對普丁構成威脅，才會遭到斬除。

今年1月30日，俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）的60歲高階主管舒利曼（Leonid Shulman）被發現陳屍聖彼得堡附近別墅裡，倒臥浴室地板血泊中，身上多處刀傷，但警方不願透露遺書內容。

今年2月，遠東與北極開發公司執行長諾索夫（Igor Nosov）驟逝，死因據報為中風。Gazprom的61歲副總經理秋拉科夫（Alexander Tyulakov）被發現吊死在自家車庫內，生前疑似遭虐打，但警方從現場遺書推斷為自殺。

今年4月，前普丁政府官員、俄羅斯天然氣工業銀行前副總裁阿瓦耶夫（Vladislav Avayev）與妻女陳屍莫斯科豪宅內，他疑似使用手槍擊斃妻女，隨後自戕。但死因眾說紛紜，有人認為是為財而死，也有人認為是情殺。

▲盧克石油負責人蘇博廷（Alexander Subbotin）疑似被注射蟾蜍毒液身亡。（圖／翻攝推特）

隔天，俄羅斯天然氣開採商諾瓦泰克（Novatek）前董事會副主席普羅托森亞（Sergey Protosenya）被發現吊死在西班牙豪宅庭院，妻女陳屍屋內、身上多處刀傷。西班牙調查單位研判，他使用斧頭及刀子殺害沉睡中的妻女，隨後在庭院輕生；但有媒體指出，現場沒有遺書，凶器上沒有指紋，富豪身上也沒有發現血跡。

俄羅斯第二大石油生產商「盧克石油」曾發聲反對烏克蘭戰爭，今年5月，該企業負責人蘇博廷（Alexander Subbotin）疑似為了治療宿醉，求助薩滿精神治療師，結果在接受蟾蜍毒液的皮下注射後，不幸因心臟衰竭死亡。今年7月，Gazprom運輸物流關係企業負責人沃羅諾夫（Yuri Voronov）被發現陳屍自家游泳池，據傳遭到謀殺。

▲盧克石油公司董事長馬加諾夫（Ravil Maganov）不明原因墜樓身亡。（圖／達志影像／newscom）

9月1日，盧克石油董事長馬加諾夫（Ravil Maganov）從醫院6樓墜下身亡，有報導指出，他被毆打後扔出窗外摔死，此說法未獲證實，但公司卻聲稱他是因為「重病」去世。此外，還有另外2名Gazprom高階主管被發現陳屍聖彼得堡附近的住家，引發謀殺揣測。

上週，47歲的手機產業百萬富翁帕蘭特（Yevgeny Palant）被發現與妻子雙雙喪命，2人身上多處刺傷。官方調查宣稱，帕蘭特想要離開妻子，導致女方出於忌妒，謀殺親夫後自殺，但這個說法遭到夫妻摯友強烈反駁。