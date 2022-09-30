「19歲港女龍山寺詭亡」生前恐卡陰　民俗專家見1點嘆：犯了重罪

▲死者遺書寫到「不要隨便跟靈界的人溝通」 。（示意圖／記者屠惠剛攝）



網搜小組／劉維榛報導

香火鼎盛的台北龍山寺，昨（29）日驚傳香港女大生陳屍於地下室女廁，死者年僅19歲，而遺書寫到「原諒我，請不要隨便跟靈界的人溝通」的內容。由於死因撲朔迷離，民俗專家江柏樂直言，死者很有可能「卡陰、卡煞」，尤其選擇寺廟輕生，在民俗上根本是犯了重罪。

警方調查，死者為來台就讀的港生，目前就讀於某科技大學，在台灣並沒有親人，目前透過校方聯繫香港家屬，也調閱先關監視器畫面，發現鍾女在上午11時許，獨自進入公廁後便沒有出來。

到了下午2時許，龍山寺清潔員在地下室女廁清理環境，發現1間廁所門打不開，立刻找來保全人員協助，門打開時赫然發現1名女子陳屍在廁所裡，立刻通知警方到場處理，警方也在女子包包內發現2張紙條。

據了解，紙條內容寫道，「對不起，麻煩你們了，要清理很麻煩，對不起，請各位原諒我，請不要隨便跟靈界的人溝通」、「對不起，對不起」等語。

據《ENews》報導，民俗專家江柏樂從新聞消息來判斷，認為女子生前可能「卡陰、卡煞」，而且選擇在龍山寺結束生命，「真的太傻。」江柏樂解釋，不要以為在寺廟輕生就能跟隨神明修行，這在民俗上根本是犯了重罪，「褻瀆神明」恐會被打入枉死城而遭受懲罰。

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