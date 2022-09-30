港邊境鬆綁、11月辦國際金融峰會　釋出訊號「香港回來了」

▲香港過去採取嚴格的邊境措施，令經濟來往受限。（資料圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

香港日前宣佈放寬邊境管控，實施「0+3」措施，備受關注的「國際金融領袖投資峰會」則於1日起一連兩日舉行。香港金管局指出，多名「重量級」金融機構高層將參與是次峰會，包括滙豐行政總裁、渣打行政總裁等，讓外界清楚知道「香港回來了」。

綜合港媒報導，「國際金融領袖投資峰會」將於11月1日和2日在四季酒店舉行，將有200位金融界領袖人物參與，集中討論全球金融界面臨的三大挑戰及機遇，分別為滯脹風險﹑利率上升帶來的不確定性，日趨複雜的地緣政治，以及疫情持續影響造成的疊加風險。

據香港金管局介紹，多名重量級金融機構高層，均參與是次峰會，包括滙豐行政總裁祈耀年（Noel Quinn）﹑渣打行政總裁溫拓思(Bill Winters)，高盛行政總裁David Solomon﹑黑石總裁Jonathan Gray、花旗集團主席等。

余偉文提到，近3年來金融機構負責人難以踏足香港，隨著防疫限制放寬，峰會有條件應該以實體形式進行，讓這些負責人有機會親身與員工見面、約見客戶、建立新的關係，可以切身處地感受香港的韌性和活力。

對於香港目前入境檢疫改為「0+3」，余偉文表示，出席峰會的是全球金融界重量級人物，他們商務繁重，大多數只能在香港短暫停留，當局會提供合理配套，讓他們在港期間可以如常開會，建立人脈與聯繫。

余偉文認為，新一輪放寬措施非常有幫助，方便與會者來港出席，彰顯香港國際金融中心的地位。