19歲港女來台唸書...獨自進龍山寺　3hrs後清潔員發現她陳屍女廁

▲港女來台念大學，在29日遭人發現陳屍龍山寺公廁。（圖／記者屠惠剛攝）

記者邱中岳／台北報導

龍山寺29日驚傳1名女子陳屍公廁，警方追查發現，該名19歲的女子，從香港來台唸書，就讀於科技大學，據了解，女子在台灣並沒有親人家屬，在29日上午獨自走進龍山寺女廁後就沒有出來，最後被發現時已經明顯死亡，現場則遺留2張紙條。

警方調查，29日下午2時許，龍山寺清潔員在地下室女廁清理環境，發現1間廁所門打不開，立刻找來保全人員協助，門打開時赫然發現1名女子陳屍在廁所裡，立刻通知警方到場處理，警方也在女子包包內發現2張紙條。

據了解，紙條內容寫道，「對不起，麻煩你們了，要清理很麻煩，對不起，請各位原諒我，請不要隨便跟靈界的人溝通」、「對不起，對不起」等語。

警方事後查出女子身分，該名女子年僅19歲，是來台就讀的港生，目前就讀於某科技大學，在台灣並沒有親人，目前透過校方聯繫香港家屬，也調閱先關監視器畫面，發現鍾女在上午11時許，獨自進入公廁後便沒有出來。

警方勘查現場發現，廁所內並沒有打鬥痕跡，也沒有外力介入的跡象，已報請檢察官及法醫進行相驗。

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