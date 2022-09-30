龍山寺廁所驚見女屍嚇壞人　10年前也發生女子溺斃寺內水池

▲龍山寺10年前發生女子溺斃水池，10年後又發生女僑生陳屍女廁。（圖／記者劉亮亨攝）

記者邱中岳／台北報導

北市萬華區龍山寺公廁，29日下午2時許驚傳1名19歲的港籍鍾姓女僑生陳屍廁所，包包內發現鍾女留下2張紙條寫著「對不起，麻煩你們了，要清理很麻煩」、「請原諒我，不要隨便跟靈界的人溝通」等語；而早在2012年，也曾經發生1名女子陳屍龍山寺水池的案件。

警方調查，29日下午2時許，龍山寺一名清潔員在地下室女廁清理環境，發現1間廁所門打不開，立刻找來保全人員協助，門打開時赫然發現1名女子陳屍廁所內。

警方通知消防人員到場，發現女子已經沒有呼吸心跳，事後在女子包包內發現2張紙條，內容是「對不起，麻煩你們了，要清理很麻煩，對不起，請各位原諒我，請不要隨便跟靈界的人溝通」、「對不起，對不起」等語。

龍山寺發生命案並非首例，2012年4月間，1名女子被人發現陳屍龍山寺魚池，臉部朝下；據了解，該名女子精神狀況不穩定，警方確定沒有他殺以及外力介入。

當時1名信徒前往龍山寺上香，經過旁邊水池，發現水池中的造景池有具屍體，立刻通知廟方前往處理，廟方隨即通知警方到場，事後發現溺斃時間約5小時。當時廟方表示，日前就發現該名女子曾經翻過水池護欄，坐在溺斃的造景石上，還費力將她救出，沒想到還是發生憾事。

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