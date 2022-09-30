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徐榛蔚出席淨空老和尚圓寂傳供讚頌大典　受贈100萬賑災善款

▲花蓮縣長徐榛蔚偕立委傅崐萁一同出席「淨空老和尚 圓寂傳供讚頌大典」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣長徐榛蔚偕立委傅崐萁一同出席「淨空老和尚 圓寂傳供讚頌大典」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「淨宗一代尊宿 上淨下空老和尚 圓寂傳供讚頌大典」29日於林口體育館莊嚴舉行，縣長徐榛蔚偕立法委員傅崐萁出席致意，悟道法師代表淨空老和尚捐助918花東地震慈善關懷金一百萬元，徐榛蔚代表接受並致贈感謝狀，感念淨空老和尚慈愛人間。

淨耀大和尚致謝詞表示，首先代表讚頌會全體委員感恩各界嘉賓撥冗出席讚頌大典，老和尚世緣圓滿於2022年7月26日，畢生弘揚淨土法門，倡立淨宗學會，振興中華文化，闡揚民治行為世範，恢弘宗教合作，特將「追思公祭」的環節，善巧運用無量壽經的偈送方式結合，讓與會嘉賓領納佛陀甚深妙法，也將老和尚的法音依續宣流於人間。全球淨宗弟子秉持宗風，廣開淨宗法筵利群生。

▲花蓮縣長徐榛蔚偕立委傅崐萁一同出席「淨空老和尚 圓寂傳供讚頌大典」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

悟道法師代表淨空老和尚捐助918花東地震慈善關懷金一百萬元。

悟道法師代表老和尚捐助918花東地震慈善關懷金一百萬元，由花蓮縣長徐榛蔚代表接受並致贈感謝狀，感謝淨空老和尚慈愛人間。徐榛蔚長期茹素供養佛寶，對於宗教秉持大愛精神不分彼此，她表示淨空老和尚透過佛法布施安定社會，讓信眾從佛理中提升智慧，讓人生更加豐潤與圓滿。淨空老和尚圓寂之後，仍遺愛人間透過佛法佈施的力量援助花蓮918震災復原，讓人間法喜充滿對於佛法更加生堅定心。

典禮中播放淨空法師紀錄片，講述祂如何許下平等救度一切眾生，努力實現世界和平的宏願，將一生所學付諸實踐，行遠自邇，篤行不怠。內政部部長徐國勇先生代表總統府頒發「褒揚令」，以讚揚老和尚愛國衛教的重大貢獻。國民黨主席朱立倫先生頒贈「華夏一等獎章」，以緬懷老和尚宣揚神聖倫理道德、宣揚佛陀教育真義的勳績。淨耀大和尚代表中國佛教會呈「褒揚狀」，以表彰老和尚一生利濟眾生的無私貢獻。

▲花蓮縣長徐榛蔚偕立委傅崐萁一同出席「淨空老和尚 圓寂傳供讚頌大典」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚致贈感謝狀，感念淨空老和尚慈愛人間。

傳供讚頌大典在佛教界是對圓寂長老的最高禮敬，淨空老和尚俗名徐業鴻，1927年出生，安徽廬江人，法名覺淨，字淨空。淨空老和尚講經傳法一甲子，一生重視教育，強調「修身為本，教學為先」，首倡佛教正名為「佛陀教育」。

淨空老和尚曾言，「學為人師，行為世範」是老和尚一生倡導，並身體力行的格言。曾受聯合國教科文組織邀請，多次舉辦及參加世界和平大會、宗教團結、佛誕日等大型會議與活動，不僅在台灣穩定人心，也在國際間產生積極正面的影響。
 

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