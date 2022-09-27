未公布為災區！花蓮受贈婦女企管協會250萬賑災　指定用途專用

▲▼世界華人工商婦女企管協會拜會花蓮縣府，捐款250萬救助918震災災民。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

918強震造成花蓮縣玉里鎮、富里鄉及卓溪鄉重大損失，民眾倉皇驚懼，南區建物與道路多處毀損。在慈濟、獅子會與建築師公會等民間團體拋磚引玉下，世界華人工商婦女企管協會也慷慨解囊加入後援，捐款250萬與花蓮縣政府專款救助918震災災民。

世界華人工商婦女企管協會總會長陳阡蕙、國際事務顧問林青嶔

、執行長鄭玉廷、華董分會創會長翁素蕙、花蓮分會創會長賴玉珍、花蓮分會會長顏立立及花蓮分會輔導會長曾淯琪等7人26日親至縣府捐贈新台幣250萬元，指定救助0918地震災害賑災用。

世界華人工商婦女企管協會表示918地震造成當地住家、道路與橋樑等嚴重毀損，許多民眾身家不僅財物損失，心理也終日惶惶不安。世界華人工商婦女企管協會本著四海同為一家人的心情，感同身受，期望藉由捐款支持花蓮民眾，並祈禱花蓮盡速回到往日榮景。

▲花蓮縣府社會處處長代表致贈感謝狀。

「一地有難，八方馳援」，0918震災以來欲捐款的個人與團體詢問電話蜂擁而至，因中央政府遲遲未宣佈本縣為災區，按公益勸募條例規定，無法對外開展捐款。花蓮縣政府苦民所苦，在法規的範圍內盡速開通花蓮縣社會救助金專戶，以指定捐贈用途的方式來收受善款。

縣長徐榛蔚感謝各界善心人士同樣心繫花蓮、支持花蓮，她表示災後復原為漫漫長路，各方捐款出力猶如盞盞明燈，遍開滿路，帶來復原正能量與希望。

截至9月26日止指定918地震慰助捐款筆數已達15筆，花蓮縣政府與民間通力合作，盼儘速讓民眾盡早回歸正常生活。

