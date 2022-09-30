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配備「海劍二」飛彈玉山艦交艦！　蔡英文曝：平時救災、戰時作戰

記者詹宜庭／台北報導

總統蔡英文30日南下高雄主持玉山艦交艦典禮時表示，未來玉山軍艦在平時可以執行離島的物資補給與人員運送的任務；當災害發生，也可以擔當救災和緊急醫療的工作；而在戰時，更能編成特遣部隊，進行兩棲增援，「玉山軍艦，就是一艘可以具體展現海軍『平時能救災，戰時能作戰』的運輸艦。」

「玉山軍艦」交艦典禮於今日上午在台灣國際造船股份有限公司高雄港區舉行，由蔡英文主持、見證「玉山軍艦」交艦及船模致贈儀式，並進行授旗。接著更登上「玉山軍艦」視導塢槽、駕駛臺、海劍二飛彈發射架、戰情室及兩棲作戰室。

「玉山軍艦」為「玉山級」兩棲船塢運輸艦，單艦配備有4座8聯裝「海劍二」防空飛彈，合計達到32枚飛彈之多，艦載防空火力相當強大。

蔡英文指出，面對中國大陸的軍事威脅，台灣唯有強化自我防衛能力，才有真正的和平，「落實國防自主，讓國軍有最好的裝備捍衛國家，是我們不變的政策和決心。」她說，未來玉山軍艦在平時可以執行離島的物資補給、人員運送與擔當救災和緊急醫療的工作，更能編成特遣部隊，進行兩棲增援，「是一艘可以具體展現海軍『平時能救災，戰時能作戰』的運輸艦。」

蔡英文提到，有海軍官兵自願請調到玉山軍艦，就是希望能夠接受接艦任務的挑戰，來提升專業能力，這樣的精神，就如同去年玉山軍艦下水典禮時，她對大家的期勉「只要有信心，不論有什麼困難，我們都能一一克服。」

「如今，我們在海軍、在中科院、在台船公司專案同仁的身上，看到滿滿的信心。我們用團結，克服困難和挑戰，才能締造今天的成果。」蔡英文強調，她要特別感謝一起努力的承包商代表，也要期許海軍、中科院和台船公司繼續努力，讓所有國艦國造的建案，都能如期如質順利完成，為中華民國國軍守衛國土，再添力量。

▼總統蔡英文30日赴高雄主持「玉山軍艦交艦典禮」。（圖／總統府提供，下同）

▲▼總統蔡英文今（30）日赴高雄主持「玉山軍艦交艦典禮」。（圖／總統府提供）

▲▼總統蔡英文今（30）日赴高雄主持「玉山軍艦交艦典禮」。（圖／總統府提供）

▲▼總統蔡英文今（30）日赴高雄主持「玉山軍艦交艦典禮」。（圖／總統府提供）

▲▼總統蔡英文今（30）日赴高雄主持「玉山軍艦交艦典禮」。（圖／總統府提供）

▲▼總統蔡英文今（30）日赴高雄主持「玉山軍艦交艦典禮」。（圖／總統府提供）

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