妹坐月子！「老公偷喝乳汁」手伸褲檔裡抖動　她崩潰：接受的一幕

▲示意圖，與新聞事件無關。（圖／記者姜國輝攝）



網搜小組／劉維榛報導

「老公偷喝我妹的乳汁！」一名女網友透露，妹妹回老家坐月子，曾經疑惑直呼「每次擠完的奶，怎麼少了一點的感覺」，當時姊妹倆不以為意，直到某天晚上，原PO直擊老公竟一手拿著母乳罐、一手在褲檔裡抖動，衝擊一幕才讓她恍然大悟。文章曝光後，網友則狂轟「太噁了吧...建議離婚吧！」

一名女網友在Dcard表示，最近妹妹回娘家坐月子，而原PO夫妻倆也在同一個屋簷下，平時妹妹擠完母乳後，多餘的奶水會放在冰箱保存，怎料某天晚上，原PO直擊老公竟偷喝乳汁，讓她身心靈崩潰了。

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原PO描述當時狀況，因她睡前嘴饞，便準備去冰箱拿零食，殊不知看到老公偷偷摸摸「 一手拿著妹妹的乳汁，一手放在他褲襠裡動」，下秒兩人對視後，「看到他嘴唇上有乳汁的痕跡」，嚇得原PO說不出話來。

當下，老公故作鎮定把蓋起乳汁瓶身，手隨即抽出褲管， 關好冰箱就離開廚房了，原PO則在原地呆站許久。當晚，原PO驚恐到徹夜難眠，也不敢跟老公說半句話，到了隔天早上，老公還若無其事吃早餐，甚至與媽媽、原PO說話，吃飽後才出門上班。

事後，原PO也想起妹妹曾說起，「每次擠完的奶，怎麼少了一點的感覺」，如今撞見老公偷喝乳汁的行為，讓原PO內心非常衝擊之餘，更不知如何與老公繼續相處，「該怎麼向其他家庭成員談論這件事？」

底下網友則刷新三觀回應，「老公喝妳妹妹的乳汁打手槍，換做是我，我怎麼想都無法維持這段婚姻耶」、「低卡總是讓我看到世界的驚悚面...到底多噁的人才會做出這種事」、「一家人住還可以在廚房打槍？更別說在廚房喝妳妹的乳汁+意淫了...他有在尊重妳嗎」、「抱歉...有點變態」、「是我一定會離婚」。

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