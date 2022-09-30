趁妹妹去洗澡…她偷翻LINE對話　驚見妹婿「巨龍照」羞炸

▲原PO趁妹妹洗澡，偷看對方的LINE對話。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者朱祖儀／綜合報導

不少情侶為了增加情趣，會互傳私密照片給對方看。一名女網友透露，最近幫妹妹玩手機遊戲的時候，看到對方和另一半的聊天紀錄，就發現男方經常傳下體照給妹妹，她看了忍不住大吃一驚，因為對方的尺寸相當驚人。PO文曝光後掀起熱議。

「我是壞姐姐！」原PO在「匿名公社」表示，妹妹平時有在打遊戲，當時因為要去洗澡，所以就叫她幫忙繼續玩。但她在好奇心驅使下，偷偷打開對方的LINE，看到妹妹和妹婿的聊天紀錄當場嚇傻，因為2人對話十分露骨，男方還經常傳私密照片過來，不僅尺寸相當驚人，而且還有入珠，讓她覺得相當吃驚。

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▲妹婿下體尺寸驚人。（示意圖／記者李佳蓉攝）

不少網友看到後紛紛留言表示，「這樣很壞喔」、「感覺像長瘤」、「好奇歸好奇，但不要做出傷害妹妹的事，以免傷了感情又讓自己後悔」、「感覺很母湯耶，偷看妹妹的訊息，還在肖想妹婿，希望你只是說說而已」、「哇！你妹也太幸福了」、「太扯了吧！但為了妹妹著想，希望你這些話只是在開玩笑」。

對此，原PO回應，事後她有向妹妹坦承，也有和對方討論這件事情，所幸對方沒有太在意，而且還和她分享心得。她也說姐妹倆平時就經常開黃腔，因此這件事並不會影響到2人的感情。