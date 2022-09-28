　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

婚後「老公5分鐘就噴了」　妻吃不飽！玩壞2根棒棒：都瘦到44kg了

▲床,性感,啪啪（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲原PO不滿表示，婚後壞壞5分鐘就結束，與婚前差很大。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／劉維榛報導

「結婚前可以做很久，婚後只剩5分鐘！」一名人妻抱怨，婚前與老公激戰，總能讓她欲仙欲死，怎料生完小孩後，老公精力瞬間驟減，短短5分鐘就休戰，吃不飽的原PO只靠情趣用品解決性事。話鋒一轉，原PO自爆產後胖到50公斤，但如今已瘦到44公斤，「我就是不懂...為什麼婚前後差這麼多，是什麼意思？」

一名女網友在Dcard表示，最近終於鼓起勇氣向老公攤牌性事不合，「結婚前可以做很久，婚後只剩5分鐘」，而原PO也把醜話講清楚，若倆人之後激戰依舊5分鐘結束的話，「希望你接受到老婆外面吃飽，我也不介意你出去吃！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO也坦言，婚後生小孩確實胖到50公斤，如今她積極瘦身狂剷6公斤，甚至比婚前還苗條，「我就是不懂...為什麼婚前後差這麼多，是什麼意思？」

文章曝光後，底下網友紛紛歪樓直呼，、「玩具肯定是妳最好的朋友」「本身需求也很大，跟老婆認識到結婚共15年，目前我與老婆都31歲，育有2子女，老婆說老夫老妻的提不起興趣...羨慕路過」、「老公再不加油真的完了，婚後鬆懈最要不得」、「五分鐘我都還沒熱身完」、「44公斤可以整身抱起來搖，抱歉我離題了」、「會不會老公根本搶先已經出去外食」。

對此，有網友建議，「他身體有什麼狀況嗎？如果很嚴重要不要去檢查一下」、「可以求助專業醫師，看是心理或生理問題尋求改善，5分鐘其實也應該可以滿足了，如果是含前戲就...不好說」。

事後，原PO也無奈自曝，嘗試用情趣玩具解決需求，「玩到已經不想玩玩具了...3年壞2根」，而老公也才32歲，「平常就是上班，下班回來就等吃晚餐，晚餐後就在房間睡覺或滑手機。」

▼原PO表示，5分鐘只有爽到老公。（圖／翻攝Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

►抗敏感專用！「舒酸定1條76元」特價中

►舒潔衛生紙110抽「下殺1包15元」

►摩戴舒「韓版4D口罩」一片10元激省

►厚切超美味「鮭魚菲力」特價！嚴選好物、冰箱必囤

► 東森獨家 聲寶品牌月!下單抽電視、買就送家電!

ET快訊
颱風「洛克」將生成　冷空氣報到時間曝
快訊／「國7環評通過了」！終結10年停滯
具俊曄高調示愛：此生我會愛大S勝過自己！　深情告白影片惹淚崩
普丁輸不起！CNN曝俄核武「狂人策略」
人妻遭狂揉下體「掀衣按胸」　變態按摩師慘了
屏東角頭父喪封街！「20勞斯萊斯、20藍寶堅尼」當禮車
樂天桃猿球星出車禍　下放二軍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

預算70億！台中市政路延伸今開工　盧秀燕開心笑了：等了20年

快訊／終結10年停滯「國7環評通過了」　2025動工2028完工

超商御飯糰「打折也沒人愛」？　鄉民揭實際考量：荷包很痛

週末水氣增迎雨！下週冷空氣報到　颱風「洛克」24小時內生成

桃園機場《家園的守門人》繪本向防疫英雄致敬！第一部以防疫為主題繪本　9／28起前進校園巡演說故事

婚後「老公5分鐘就噴了」　妻吃不飽！玩壞2根棒棒：都瘦到44kg了

台師大百歲生日「校友逾17萬」　教長勉「開創下一世紀典範」

半夜滑IG嚇傻「好友婚禮在今天？」　她糗大急補救！網：笑一輩子

新婚2個月…尪突性情大變！人妻衣櫥發現「10年驚人秘密」痛哭

台東+338！台東縣衛生局籲完整施打疫苗

網紅「吸血鬼老師」Eko結婚了！　婚禮合照掀熱議：一家人都好酷

孫德榮開炮「網紅亂象」吸粉創業　嗆：粉絲追你變一堆負債怎麼辦！

視訊看診遇地震病人不見了　醫師抬頭愣住：我要逃嗎？

尪睡一半夢到「在標槍」　突舉妻腳扔出...她傻眼

法鬥突分娩在男孩腳上 見狀後嚇瘋尖叫狂找爸

周玉蔻被「正妹記者」惹怒　彎腰喊：這麼漂亮還不清楚

《3國智》收攤！納豆攜依依回歸　王少偉不捨哽咽：相信會再相見

迪麗熱巴聽粉絲自稱老公：想得美！　被酸「沒別人漂亮」高EQ反擊

被女同學手上花束碰到　調皮弟回擊慘遭壓制XD

人類首次「撞擊行星改道」　護地球！NASA測試成功

預算70億！台中市政路延伸今開工　盧秀燕開心笑了：等了20年

快訊／終結10年停滯「國7環評通過了」　2025動工2028完工

超商御飯糰「打折也沒人愛」？　鄉民揭實際考量：荷包很痛

週末水氣增迎雨！下週冷空氣報到　颱風「洛克」24小時內生成

桃園機場《家園的守門人》繪本向防疫英雄致敬！第一部以防疫為主題繪本　9／28起前進校園巡演說故事

婚後「老公5分鐘就噴了」　妻吃不飽！玩壞2根棒棒：都瘦到44kg了

台師大百歲生日「校友逾17萬」　教長勉「開創下一世紀典範」

半夜滑IG嚇傻「好友婚禮在今天？」　她糗大急補救！網：笑一輩子

新婚2個月…尪突性情大變！人妻衣櫥發現「10年驚人秘密」痛哭

台東+338！台東縣衛生局籲完整施打疫苗

無地可買？開發商縮手　住宅用地投資額年減63%

AMD Ryzen 7000系列處理器上市　遊戲效能提升15%

劉德華來台「只邀S媽吃火鍋」整晚幫涮肉！　小S被瞞鼓裡傻眼

門市少！萊爾富「靠這招」和同業不一樣　狂吸500萬數位會員

首場法說秀！星宇張國煒有問必答　曝代管立榮「無關弟弟派瓦解」

韋禮安甜娶交往2年圈外女友　升格人夫再報喜訊：終於換我了！

台灣學生比外生害羞？　吳鳳點破「無法接受」：別拿來當藉口

楊祐寧曖昧別人女友被當「情敵」　黃景瑜抓包：他們有問題！

預算70億！台中市政路延伸今開工　盧秀燕開心笑了：等了20年

總統府與行政院捲鏡電視案　張善政批NCC「干涉媒體已成東廠」

女網紅拍片遭400淫狼集體性騷！　衣服被撕破扯爛...接力拋到空中

生活熱門新聞

王鴻薇戰周玉蔻「在地上滾阿」　16年前畫面被挖出

解封急診塞爆　醫：我錯了！現在就開始還債了

小人滾、貴人到！　4生肖深秋大翻身

女兒老師「1句話」難倒爸　神人給解答

什麼台語只有老一輩講？　網推2字

即／高雄12行政區「10/2大停水」46萬戶受影響

30多歲男快篩陽未通報　5天後驚見「家中猝死」

好市多上架新玩具！網笑：想換電視可以買

三媽漲價不怕！內行公開「最強平價火鍋」

台南26歲女「喉嚨卡魚刺」住院3個月求救：幫幫忙

小四女被開罰單　家長心疼怒罵

每鍋貴20元！三媽臭臭鍋宣布「全台漲價」

婚前要「睡一晚公公房間」　男友1句她慌了

台東餐廳震毀　一家四口慘睡帳篷

更多熱門

相關新聞

人妻產後過無性生活！尪卻沉迷巨乳妹狂斗內

人妻產後過無性生活！尪卻沉迷巨乳妹狂斗內

夫妻婚後性生活是否和諧，會影響到2人的感情。一名人妻抱怨，最近發現自從生完第2胎之後，老公變得不太喜歡碰她，前陣子還迷上直播主，偷偷斗內了很多錢，讓她覺得相當難過，沒想到婆婆還介入2人爭吵，嫌棄她不懂事，還說「男人本來就好色」，讓她覺得備受委屈。PO文曝光後隨即掀起熱議。

換戰袍求歡「老公只瞄一眼」　人妻超失望

換戰袍求歡「老公只瞄一眼」　人妻超失望

揪閨蜜丈夫過年滾床單　正宮暴瘦求償百萬

揪閨蜜丈夫過年滾床單　正宮暴瘦求償百萬

自私婆家當路霸　媳曝超扯行徑：全家都不認錯

自私婆家當路霸　媳曝超扯行徑：全家都不認錯

老公婚後不演了「1周洗1次」　妻傻：只用濕紙巾擦

老公婚後不演了「1周洗1次」　妻傻：只用濕紙巾擦

關鍵字：

婚前婚後性事性生活老公激戰情趣用品人妻

讀者迴響

熱門新聞

麥當勞「6大品項買1送1」今天限時刮

王鴻薇戰周玉蔻「在地上滾阿」　16年前畫面被挖出

長春餐廳恐怖火災　致17人死亡

解封急診塞爆　醫：我錯了！現在就開始還債了

明年要過苦日子！　學者示警：和2008年金融海嘯的情況一樣

他染疫視訊看診！下秒傳訊息：我不需要了

小人滾、貴人到！　4生肖深秋大翻身

吵架賭氣離開娘家　女半路被6男性侵

女大生打點滴癱瘓　澎湖三總要賠1551萬

女兒老師「1句話」難倒爸　神人給解答

快訊／南宮珉穩交7年女友！宣布結婚

朴敏英被愛沖昏頭！熱戀可疑富豪　《D社》追2月「挖出可怕幕後」

股票全賣虧600萬！他怒衝銀行「通通換美金」

哈哈3歲愛女罹患罕見病！　星心疼揭病程

什麼台語只有老一輩講？　網推2字

更多

最夯影音

更多
網紅「吸血鬼老師」Eko結婚了！　婚禮合照掀熱議：一家人都好酷

網紅「吸血鬼老師」Eko結婚了！　婚禮合照掀熱議：一家人都好酷
孫德榮開炮「網紅亂象」吸粉創業　嗆：粉絲追你變一堆負債怎麼辦！

孫德榮開炮「網紅亂象」吸粉創業　嗆：粉絲追你變一堆負債怎麼辦！

視訊看診遇地震病人不見了　醫師抬頭愣住：我要逃嗎？

視訊看診遇地震病人不見了　醫師抬頭愣住：我要逃嗎？

尪睡一半夢到「在標槍」　突舉妻腳扔出...她傻眼

尪睡一半夢到「在標槍」　突舉妻腳扔出...她傻眼

法鬥突分娩在男孩腳上 見狀後嚇瘋尖叫狂找爸

法鬥突分娩在男孩腳上 見狀後嚇瘋尖叫狂找爸

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面