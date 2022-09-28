婚後「老公5分鐘就噴了」　妻吃不飽！玩壞2根棒棒：都瘦到44kg了

▲原PO不滿表示，婚後壞壞5分鐘就結束，與婚前差很大。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

「結婚前可以做很久，婚後只剩5分鐘！」一名人妻抱怨，婚前與老公激戰，總能讓她欲仙欲死，怎料生完小孩後，老公精力瞬間驟減，短短5分鐘就休戰，吃不飽的原PO只靠情趣用品解決性事。話鋒一轉，原PO自爆產後胖到50公斤，但如今已瘦到44公斤，「我就是不懂...為什麼婚前後差這麼多，是什麼意思？」

一名女網友在Dcard表示，最近終於鼓起勇氣向老公攤牌性事不合，「結婚前可以做很久，婚後只剩5分鐘」，而原PO也把醜話講清楚，若倆人之後激戰依舊5分鐘結束的話，「希望你接受到老婆外面吃飽，我也不介意你出去吃！」

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原PO也坦言，婚後生小孩確實胖到50公斤，如今她積極瘦身狂剷6公斤，甚至比婚前還苗條，「我就是不懂...為什麼婚前後差這麼多，是什麼意思？」

文章曝光後，底下網友紛紛歪樓直呼，、「玩具肯定是妳最好的朋友」「本身需求也很大，跟老婆認識到結婚共15年，目前我與老婆都31歲，育有2子女，老婆說老夫老妻的提不起興趣...羨慕路過」、「老公再不加油真的完了，婚後鬆懈最要不得」、「五分鐘我都還沒熱身完」、「44公斤可以整身抱起來搖，抱歉我離題了」、「會不會老公根本搶先已經出去外食」。

對此，有網友建議，「他身體有什麼狀況嗎？如果很嚴重要不要去檢查一下」、「可以求助專業醫師，看是心理或生理問題尋求改善，5分鐘其實也應該可以滿足了，如果是含前戲就...不好說」。

事後，原PO也無奈自曝，嘗試用情趣玩具解決需求，「玩到已經不想玩玩具了...3年壞2根」，而老公也才32歲，「平常就是上班，下班回來就等吃晚餐，晚餐後就在房間睡覺或滑手機。」

▼原PO表示，5分鐘只有爽到老公。（圖／翻攝Dcard）



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