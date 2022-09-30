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社會 社會焦點 保障人權

人妻拍海量鹹濕照！「手機定位在摩鐵」火辣偷吃　工程師夫一見綠炸

▲▼男女、性愛、做愛、上床。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲人夫怒告小王求償300萬，日前法院判決出爐。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／新竹報導

新竹一名工程師發現，妻子從線上遊戲認識已婚小王，雙方不僅展開不倫戀，還頻頻上摩鐵發生性行為，並留下海量裸照、性愛影片，讓他崩潰不已，決定向小王提告求償300萬元精神撫慰金。雖然小王辯稱，自己不知道人妻已婚，但法院調查過後認為他有過失，判他應賠償人夫30萬元，可上訴。

擔任工程師的人夫主張，已婚小王與妻子從線上遊戲認識後，明知雙方各自有家室，卻仍一同前往多間摩鐵發生性行為。2019年2月中旬，他發現心情不佳離家的妻子，手機定位竟在摩鐵，隨即開車出門找人，但卻沒發現妻子的蹤影，返家時卻在社區大門發現小王的汽車，雙方因此發生擦撞，小王還因心虛開車落跑，這起事件也有道路交通事故登記聯單可以證明。

人夫列出16個日期表示，妻子與小王一同前往摩鐵，還有大量性愛照片可對照，怒指小王從2018年4月至2021年11月間長期侵害他的配偶權，他顧及兩個小孩的成長，獨自承受莫大心理、精神上的壓力。

人夫表示，妻子也因小王手上有大量裸照、性愛影片，而嚴重憂鬱，甚至出現自殘行為，導致他須為了工作、家庭每天往返台中、新竹，最後更申請居家上班照顧妻子，決定向小王提告求償300萬元金神撫慰金。

▲▼ 親熱，做愛，性愛，上床，戀愛。（圖／免費圖庫pixabay）

▲人妻多度與小王上摩鐵，丈夫出示手機定位截圖當作證據。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

曾為室內裝修公司負責人的小王，不否認性愛相簿內男主角就是自己，但他認為，光是靠手機定位、行車紀錄器截圖，不能證明當時是他與人妻一起去摩鐵，也不能證明2人在摩鐵內做什麼事情。他堅稱，自己不知道人妻已婚，才會與人妻交往、發生性行為，人妻自稱單身，又稱自己是第五任男友，目前還與3任男友有聯繫，他以為人夫只是糾纏不清的第四任男友。

但法院調查認為，人妻2018年9月間有傳身分證照片給小王，背面配偶欄有人夫的姓名，雖然事隔2個月，人妻又傳了配偶欄空白的照片給小王，但短短2個月內結婚又離婚，猶如兒戲一般，行為啟人疑竇，且人妻在對話中一下稱「我單身」，一下又稱「我單身嗎？」、「我有男友嗎？」、「所以我單身？」、「我以為我不是單身」、「原來我搞錯了」。

法院指出，人妻已經是41歲的成年人，怎麼可能不知道自己是不是單身，若不是意識不清，就是故弄玄虛，小王明知道人妻與多名前男友藕斷絲連，卻刻意忽視人妻到底是否單身的問題，且他自己都與妻子三度結婚、離婚，不難想像人妻有可能與前夫再度結婚，卻沒有進行查證，認為他有過失，判他應賠償人夫30萬元，全案仍可上訴。

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