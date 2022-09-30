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「廣原小熊」有伴了！野放2年首曝光　森林中打鬧嬉戲可愛畫面曝

記者王兆麟／台東報導

台東林區管理處日前回收設置於國有林班地內的紅外線自動相機影像，驚喜發現已經長大的廣原小熊Mulas的身影，身旁還多了一隻黑熊同伴，這是從2000年5月16日Mulas野放回森林家後，首度再次拍攝到牠的身影，著實令林務局驚喜與感動。

▲自動相機捕捉到廣原黑熊Mulas挖掘樹洞覓食影像。（圖／台東林管處提供，下同）

▲自動相機捕捉到廣原黑熊Mulas挖掘樹洞覓食影像。（圖／台東林管處提供，下同）

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廣原小熊Mulas是於2019年7月，被台東縣海端鄉廣原村大埔部落族人發現，經緊急通報農委會林務局臺東林區管理處，人工照養10個月後，順利野放，Mulas也是台灣保育史上第一隻經人為收容照養，野放後接續追蹤超過1年的臺灣黑熊。

野放時還是1歲出頭小女孩的Mulas，野放後展開在中央山脈森林全然自由的熊生，迄今已有2年4個多月。雖然林管處在野放時曾為牠佩掛能監測蹤跡與活動情形的衛星發報頸圈，但在13個月後的去年10月，也透過衛星發訊，讓配掛在牠脖子上的追蹤頸圈自動脫落。

▲自動相機捕捉到廣原黑熊Mulas挖掘樹洞覓食影像。（圖／台東林管處提供，下同）

▲廣原黑熊與山林同伴嬉戲玩耍。

雖然Mulas從此不再受到束縛，但林管處也無法再透過追蹤設備掌握牠的動向，只能在牠先前主要的活動熱點架設多處紅外線自動照相機，希望有機會從自動相機記錄的影像再看到牠的身影。

日前林管處同仁例行性上山巡護，在換取自動相機記憶卡判讀影像資料時，從畫面中驚喜發現有著耳標的Mulas身影，已約2歲半的Mulas體態結實、毛髮亮麗，不時挖掘樹洞探尋食物、左右張望、倚靠在樹幹搔癢時還不慎滑倒，十分呆萌可愛。更令團隊人員欣喜雀躍的，是看見牠在山林裏與同伴嬉戲、玩耍的珍貴畫面，療癒了所有人員的工作辛勞，直呼「被融化了」。

整理影像的林管處同仁說：「當下透過牠左耳上的黃色耳標，辨識出畫面中的黑熊就是Mulas時，一剎那心中激動不已，從收容、照養到野放的情景，再次浮現腦海，不禁紅了眼眶⋯⋯。」另一個畫面看到Mulas坐在大樹底下摩擦背部，不小心滑倒還用手掌撐了一下樹幹，動作如牠年幼時一樣可愛。林管處說，Mulas背的行為可能是為了止癢，也有研究認為此種行為也可能藉此留下氣味吸引異性，或與其他黑熊個體溝通的功用。

▲自動相機捕捉到廣原黑熊Mulas挖掘樹洞覓食影像。（圖／台東林管處提供，下同）

▲廣原黑熊2年多前才11個月齡，在野訓場。

同一相機也記錄到另一隻台灣黑熊入鏡，Mulas與牠友好地相互輕咬、拍打及嬉鬧，看起來互動良好，不過由影像尚無法確定其性別；而由另一處監測點位拍攝到的連續性靜態影像中，則拍到Mulas追逐這隻黑熊同伴，以及兩隻黑熊一前一後經過攝影鏡頭的畫面。透過這些影像，可以發現Mulas在山林裡非常適應，還交到了「熊麻吉」。

林管處表示，拍攝到Mulas身影的棲地環境，也經由前往巡護的同仁進行了初步植被調查，發現週邊林木組成以鬼櫟、青剛櫟、小梗黃肉楠、大葉石櫟、短尾葉石櫟及柃木等混生天然闊葉林為主，食物來源豐富多樣。除了植物以外，台灣黑熊也特別喜歡取食蜂蜜，或挖掘腐木尋找昆蟲幼蟲來補充蛋白質，此次拍攝到Mulas挖掘樹洞畫面的紅外線相機，也是考量該處有野蜂築巢，研判可能會吸引台灣黑熊受蜂蜜吸引前來才設置的；此處的攝影機也曾拍攝到台灣水鹿、山羌等野生動物，顯示此處食源充足，十分適合台灣灣黑熊棲息。

▲自動相機捕捉到廣原黑熊Mulas挖掘樹洞覓食影像。（圖／台東林管處提供，下同）

這次Mulas野外生活影像再現，從牠的行為活動，更有助於了解台灣黑熊對森林環境的棲地利用方式，台東林管處也會持續針對Mulas的潛在重要棲地進行影像監測，期盼能再累積更多Mulas的觀察行為，促進對台灣黑熊生態的了解。

只東林管處也特別提醒，民眾若目擊台灣黑熊，或發現黑熊受傷、受困、失親，請保持安全距離並立即通報，即使是誤捕台灣黑熊，只要及時通報並協助救援，就不會被究辦。

通報電話：
1999縣市民專線
0800-000-930林務局專線
花東地區亦可撥打089-862368野灣野生動物保育協會 

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