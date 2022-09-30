陳時中到台大演講　開頭喊「大家午安」！學生1反應…全場尷尬3秒

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記者施怡妏／綜合報導

由亞太青年協會和臺大政治系系學會共同主辦的「與市長有約」，於25日在台大舉辦，邀請台北市候選人陳時中、黃珊珊以及蔣萬安，與同（友）黨之立法委員一起與學生交流，就有網友貼出陳時中與學生問候的影片，陳時中與學生說午安，怎料現場一片安靜，他還尷尬笑說怎麼沒人午安，學生們才笑了出來。

有網友在PTT發文，看到前幾天陳時中到台大參加活動的影片，「比起噓聲，這徹底的安靜更恐怖」，他不禁捏了一把冷汗，阿中看起來似乎比之前主持防疫記者會，回答現場媒體提問時還要緊張。

影片中可以看到，陳時中拿起麥克風，開頭先是跟學生們打招呼「大家好，大家午安」，本來以為大家會回應，結果現場一片安靜，陳時中尷尬笑說「欸怎麼沒有人午安呢」，學生們才笑出聲。

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貼文曝光後，網友們狂酸，「最怕空氣突然安靜」、「防疫考量啊，出聲會有飛沫」、「大學生本來就沒在回了」、「小學生說午安喔」、「再晚沒人回我也不要了」、「自己在那邊尬笑，走出同溫層會冷齁」、「粗暴的午安大可不必」、「先喝杯紅酒壓壓驚」。

不過，也有網友指出，這狀況其實很正常，「這種說法本來就沒什麼人會回」、「其實蠻正常的場面，學生不見得會回啊」、「老實說這種場合，學生應該當成演講，不會刻意發聲回應吧，除非有人帶頭喊」、「這還好吧，如果（學生）是被叫去參加的話就懶得反應阿」。

然而，有網友回文，「這場活動其實辦得滿好的，前面是請學生代表提問，候選人回答，立委可以幫忙補充，後面會選台下的觀眾提問，好像觀眾不全是學生，好像有一些是校友？當天看直播，觀看人數其實蠻少，覺得蠻可惜的，後續也沒有什麼報導推廣」。

演講結束後，陳時中26日也在臉書發文，很榮幸能到台大校園參加對談，「我想，台北做為首都，市長選舉不分世代與年齡同樣關注，許多年輕人也十分關心市政議題，這是一件非常正面的事情。透過對話，聆聽青年的聲音，一起來讓台北更進步。」

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