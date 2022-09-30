解放軍核潛艦「長征18號」現身南海軍演　「巨浪-3」射程涵蓋北美

記者魏有德／綜合報導

解放軍2021年入列的094A最新型核動力潛艦「長征18號」近日現身南海軍演，參加實戰型「紅藍」對抗訓練。這場演訓由長征18號擔任紅方，透過「靜默狀態」潛航，示敵以弱，最終抓住時機，成功反殺藍軍，完成這次訓練。

▲解放軍海軍094A核潛艇「長征18號」。（圖／翻攝央視軍事，下同）

《央視軍事》報導，長征18號潛艇由張曉鵬指揮，扮演紅方，面對以反潛機、 海洋監測船、驅逐艦等艦艇組成嚴密防守陣型的藍軍，張曉鵬與藍方纏鬥20多個小時後，命令全艇靜默潛航，找到最佳時機展開反攻，成功命中目標。

這艘「長征18號」潛艇為094A改進型戰略核潛艇，舷號421。這艘改進型094A型戰略核潛艇，從外觀上可以發現，有相比094更高的龜背（潛射導彈發射圍殼），可發射射程更遠、裝備分導式核彈頭、更高打擊精度的巨浪-3型潛射洲際彈道導彈。

在2021年4月時，長征18號與055型大連艦、075型海南艦一同入列服役。入列後，潛艦並不常出現在公眾視野，解放軍這次軍演罕見曝光這艘最新型潛艦，或向外界釋出成戰力的訊號。

公開資訊顯示，長征18號潛艦，艦長約135公尺，寬約13公尺，最大潛深為500／600公尺，最高航速30節，擁有12具或16具垂直發射裝置，即能發射採用固態推進燃料、射程超過1.2萬公里的巨浪-3潛射洲際導彈，部署在南海，射程便能覆蓋北美大陸，以及全球其他地區，屬於戰略級核導彈武器。