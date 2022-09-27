　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

央視罕見曝光殲-15飛越美艦　陸專家：保持合適距離「無害飛越」

記者蔡儀潔／綜合報導 

有眼尖的網友在《央視軍事》近日推出的系列報導中，看到殲-15艦載機在執行任務時，下方竟是一艘美國海軍勃克級飛彈驅逐艦，引發熱議。對此，大陸軍事專家宋忠平表示，殲-15戰機相關動作完全符合國際慣例，表現既安全又專業。

▲大陸網友截圖央視軍事節目，發現殲-15艦載機飛越美艦上空。（圖／翻攝微博）

▲大陸網友截圖央視軍事節目，發現殲-15艦載機飛越美艦上空。（圖／翻攝微博）

據《環球時報》報導，宋忠平指出，將畫面放大可以看到，出現的軍艦確實具有勃克級導彈驅逐艦的某些特徵，從外觀來看，勃克級導彈驅逐艦比較典型的特徵，就是其向內傾斜收縮的橋樓結構，佈置在橋樓壁面上的四面陣樣式的艦載相控陣雷達、傾斜式桅桿，以及前後兩套垂直發射系統，「應該說畫面中這些特徵還是比較明顯的。」

此次公佈的這幅畫面，也是極為罕見的中共航母艦載機與疑似外軍驅逐艦「同框」的畫面。對此，宋忠平指出，外軍軍艦如果在中國周邊海域，尤其領海毗鄰區域進行挑釁的話，中國的軍艦以及戰機都有權對對方進行查證，包括距離對方較近的抵近查證，這種行為完全符合國際慣例。

宋忠平表示，「面對威脅，我軍對外軍軍艦採取抵近查證、驅離的行為，展現出了我軍敢打敢拚的精神。」

另外，該段「同框」的畫面中，兩架殲-15艦載機看上去是以很近的距離從外軍軍艦上空飛過。宋忠平則認為，雖然看上去殲-15離外軍軍艦很近，但這可能是一個視覺差，實際上解放軍戰機與外軍軍艦保持了一個合適的距離，無害飛越的行為本身符合國際慣例，充分凸顯出飛行員的專業性。

宋忠平指出，「我軍飛行員的表現既安全又專業，中國艦載機飛行員培訓已超過十年，訓練的難度不斷加大，因而水平越來越高，而且航母艦載機飛行員的累計飛行時長都很長，經驗極為豐富。」

《央視軍事》近日推出「首艦：揚帆破浪開啓中國特色航母之路」系列報導，慶祝首艘航母入列10週年。有網友在看完節目後發現，就在其中一個畫面，一架殲-15艦載機在執行任務時，下方竟是一艘美海軍勃克級飛彈驅逐艦。對此，大陸軍方及美國軍方皆未證實此消息，不過，仍使得不少軍事迷截圖轉發到社群平台上流傳。

►新手爸媽必備！Combi育兒組合超優惠　優雅解決尿布異味

► 東森獨家 聲寶品牌月!下單抽電視、買就送家電!

ET快訊
日本「考慮開放科興」高端卻不行　醫點1關鍵
選前60天／學者點北部4關鍵戰區　陳時中有無失分意見兩極
廖老大咬檳榔拍桌嗆聲！年輕女官員嚴重驚嚇　勞工局長霸氣回應
快訊／老公砸飯店櫃台！　美女主播回應了
許藍方偷吃人夫「判賠50萬付錢了」　正宮一句話回應
台積電創2個月新低　國安出手也難救？網見走勢嘆：送錢的意思
快訊／遭高虹安提告2罪！《鏡週刊》回應了　將提誣告
謝哲青心肌炎暴瘦10公斤！　醫示警「最危急狀況」數小時後死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

央視罕見曝光殲-15飛越美艦　陸專家：保持合適距離「無害飛越」

普丁威脅動用核武　澤倫斯基：他並非虛張聲勢

解放軍成立首支「電磁藍軍」　靶艦實戰變成「反艦飛彈殺手」

開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血

正妹教練現實→氣質甜美　一拍TikTok秒炸出肌肉！

下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親

孫生突發文譙女友「假人設」！　揭Wendy多次踩底線：真覺得噁心

周玉蔻認爆料錯誤！　撇清拉抬陳時中選情

澳洲海岸驚現整排鯨屍 230頭領航鯨離奇擱淺！

周玉蔻王鴻薇火爆開嗆！ 互罵不要臉...張淑娟爆哭

周玉蔻、王鴻薇瘋狂互罵　張淑娟北檢淚崩按鈴提告

劉雨柔、黃育仁宣布離婚！　PO文證實斷6年情：退回朋友關係

吊車臂撞毀360萬休旅車！　穿破車窗...修理費恐破百萬

央視罕見曝光殲-15飛越美艦　陸專家：保持合適距離「無害飛越」

普丁威脅動用核武　澤倫斯基：他並非虛張聲勢

解放軍成立首支「電磁藍軍」　靶艦實戰變成「反艦飛彈殺手」

桃園翁去超商忘記將車騎回家　警調監視器並出動警網找回失車

政府多次被指擋疫苗　薛瑞元斥：已經接近作夢

蓬佩奧二度訪台有實質效益？　仇長根：撈取個人政治資本

4移工買醉後騎電動車雙載　警攔查酒駕一原因竟「抓2送2」

快訊／陳時中坦言周玉蔻影響支持度　「當然短時間效應是有的」

高醫大印度籍庫碼博士貢獻高等教育　移民署頒永久居留梅花卡

陳椒華首曝「鏡電視申設爭議」音檔證據　蘇貞昌否認施壓

帶學妹去「神秘的地方」趁機性侵！馬偕醫下場G了　她淚崩痛罵：渣男

安倍國葬倒數！東京派2萬警力「鐵桶防禦」　垃圾桶、下水道都要查

酒後起衝突！堂弟玻璃杯砸傷堂哥　酒吧老闆勸離也加入戰局

背心男捷運上「挺一根」…她PO影片怒轟噁心　網酸：女生激凸也算變態？

軍武熱門新聞

解放軍首支電磁藍軍　靶艦可實戰成反艦飛彈殺手

普丁威脅動用核武 澤倫斯基：他並非虛張聲勢

殲-15飛越美艦　專家：保持了合適距離

運-20首飛歷史性提前2天關鍵曝光

「世界最強驅逐艦」被發現一身鏽

中正預校遭爆學生集體偷考卷　陳椒華：軍紀渙散

台左輪860無人機擊殺俄軍反裝甲飛彈車　畫面曝

東部戰區新影片曝光　陸網：看到澎湖、東部、港口

美國情報：普丁下令不准撤出赫爾松　棄救俄軍性命

飛彈射過來　台灣哪個縣市安全？

台灣曾計畫用IDF載彈核爆大陸？

轟20洩密採全球首創可變垂尾布局

普丁簽署法案：接受外國志願者當兵　可成為俄國公民

俄軍疑使用化武氯化苦　可被皮膚吸收

更多熱門

相關新聞

解放軍首支電磁藍軍　靶艦可實戰成反艦飛彈殺手

解放軍首支電磁藍軍　靶艦可實戰成反艦飛彈殺手

《央視軍事》近日公布一則影片指出，解放軍海軍首支「電磁藍軍」部隊，也就是所謂的「實戰化」藍軍，除了作為靶艦之外，還會主動給予電磁反制，甚至在實戰當中，還可以發揮欺敵效果，吸引反艦飛彈攻擊。

央視「意外」曝光殲-15飛越美艦上空 網截圖放大：是勃克級驅逐艦

央視「意外」曝光殲-15飛越美艦上空 網截圖放大：是勃克級驅逐艦

陸航母服役10週年邁向三航母時代 專家：已達作戰最低需求

陸航母服役10週年邁向三航母時代 專家：已達作戰最低需求

宣告邁入三航母時代! 　央視：福建艦展開繫泊試驗

宣告邁入三航母時代! 　央視：福建艦展開繫泊試驗

英外長首會王毅！對台海緊張局勢表示擔憂

英外長首會王毅！對台海緊張局勢表示擔憂

關鍵字：

大陸軍武航母殲-15美軍勃克級驅逐艦

讀者迴響

熱門新聞

好市多上架新玩具！網笑：想換電視可以買

台中男水樂園拍2hrs　比基尼妹崩潰

張淑娟提告！　律師嘆周玉蔻道歉為時已晚

吳宗憲終於公開「最美小女兒」！首曬4兒女合照

網紅「吸血鬼老師」Eko結婚了！　合照掀熱議：都好酷

進廁所驚見「1巨雷」他氣退租　網全傻眼

浴室矽利康發霉！網曝神招

結帳不報電話被媽唸！他曝超商點數隱藏功能

28歲女剛剖腹產　惡露結束「同房又懷孕」

台北天空今早「轟隆隆」　原因曝光

人夫突襲！妻房內找到內褲慶生男

張淑娟淚訴「住郊區新店」引網論戰　在地傻眼：新案6字頭

新「TOYOTA INNOVA預售價曝光」

劉雨柔曾嘆「性生活不滿足」想分開！求歡被潑冷水

夫妻吵架「丟光公仔」！他回家才知全進垃圾車

更多

最夯影音

更多
開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血

開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血
正妹教練現實→氣質甜美　一拍TikTok秒炸出肌肉！

正妹教練現實→氣質甜美　一拍TikTok秒炸出肌肉！

下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親

下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親

孫生突發文譙女友「假人設」！　揭Wendy多次踩底線：真覺得噁心

孫生突發文譙女友「假人設」！　揭Wendy多次踩底線：真覺得噁心

周玉蔻認爆料錯誤！　撇清拉抬陳時中選情

周玉蔻認爆料錯誤！　撇清拉抬陳時中選情

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面