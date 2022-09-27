央視罕見曝光殲-15飛越美艦　陸專家：保持合適距離「無害飛越」

記者蔡儀潔／綜合報導

有眼尖的網友在《央視軍事》近日推出的系列報導中，看到殲-15艦載機在執行任務時，下方竟是一艘美國海軍勃克級飛彈驅逐艦，引發熱議。對此，大陸軍事專家宋忠平表示，殲-15戰機相關動作完全符合國際慣例，表現既安全又專業。

▲大陸網友截圖央視軍事節目，發現殲-15艦載機飛越美艦上空。（圖／翻攝微博）

據《環球時報》報導，宋忠平指出，將畫面放大可以看到，出現的軍艦確實具有勃克級導彈驅逐艦的某些特徵，從外觀來看，勃克級導彈驅逐艦比較典型的特徵，就是其向內傾斜收縮的橋樓結構，佈置在橋樓壁面上的四面陣樣式的艦載相控陣雷達、傾斜式桅桿，以及前後兩套垂直發射系統，「應該說畫面中這些特徵還是比較明顯的。」

此次公佈的這幅畫面，也是極為罕見的中共航母艦載機與疑似外軍驅逐艦「同框」的畫面。對此，宋忠平指出，外軍軍艦如果在中國周邊海域，尤其領海毗鄰區域進行挑釁的話，中國的軍艦以及戰機都有權對對方進行查證，包括距離對方較近的抵近查證，這種行為完全符合國際慣例。

宋忠平表示，「面對威脅，我軍對外軍軍艦採取抵近查證、驅離的行為，展現出了我軍敢打敢拚的精神。」

另外，該段「同框」的畫面中，兩架殲-15艦載機看上去是以很近的距離從外軍軍艦上空飛過。宋忠平則認為，雖然看上去殲-15離外軍軍艦很近，但這可能是一個視覺差，實際上解放軍戰機與外軍軍艦保持了一個合適的距離，無害飛越的行為本身符合國際慣例，充分凸顯出飛行員的專業性。

宋忠平指出，「我軍飛行員的表現既安全又專業，中國艦載機飛行員培訓已超過十年，訓練的難度不斷加大，因而水平越來越高，而且航母艦載機飛行員的累計飛行時長都很長，經驗極為豐富。」

《央視軍事》近日推出「首艦：揚帆破浪開啓中國特色航母之路」系列報導，慶祝首艘航母入列10週年。有網友在看完節目後發現，就在其中一個畫面，一架殲-15艦載機在執行任務時，下方竟是一艘美海軍勃克級飛彈驅逐艦。對此，大陸軍方及美國軍方皆未證實此消息，不過，仍使得不少軍事迷截圖轉發到社群平台上流傳。