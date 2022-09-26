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大陸 大陸焦點 特派現場

央視「意外」曝光殲-15飛越美艦上空　網截圖放大：是勃克級驅逐艦

記者魏有德／綜合報導

《央視軍事》近日推出「首艦：揚帆破浪開啓中國特色航母之路」系列報導，慶祝首艘航母入列10週年。有網友在看完節目後發現，就在其中一個畫面，一架殲-15艦載機在執行任務時，下方竟是一艘美海軍勃克級飛彈驅逐艦。對此，大陸軍方及美國軍方皆未證實此消息，不過，仍使得不少軍事迷截圖轉發到社群平台上流傳。

▲大陸網友截圖央視軍事節目，發現殲-15艦載機飛越美艦上空。（圖／翻攝微博）

▲大陸網友截圖央視軍事節目，發現殲-15艦載機飛越美艦上空。（圖／翻攝微博，下同）

《央視軍事》報導，航空母艦作為國家戰略威懾力量的重要組成部分，擔負著捍衛國家主權、安全、發展利益的時代重任和光榮使命。我國（大陸）首艘航母遼寧艦即將迎來入列10週年的日子。作為海軍轉型的重要標誌、新質作戰力量的代表，改革強軍10年來，以遼寧艦為「首艦」的海軍航母部隊白手起家、破浪前行，加快推進轉型建設、加快提升作戰能力，創造了令人矚目的「中國速度」，探索出一條具有中國特色的航母部隊建設成長軌跡。

▲大陸網友截圖央視軍事節目，發現殲-15艦載機飛越美艦上空。（圖／翻攝微博）

不過，《央視軍事》特別節目推出後，眼尖的網友發現，一架殲-15艦載機掛彈出擊，在飛行途中，下方海面上航行的船艦竟然不是解放軍航母編隊的軍艦，而是一艘外國軍艦。有網友截圖後放大一看，立即辨識出是一艘美國海軍勃克級飛彈驅逐艦，舷號不明。

美國海軍勃克級飛彈驅逐艦「希金斯號」和加拿大海軍哈利法克斯級巡防艦「溫哥華號」，兩艘軍籃於20日才前後例行性通過台灣海峽，因此，有軍事迷認為「針對性極強」。對此，中美兩軍軍方尚未表態，拍攝影片的時間及海空域也尚待查清。

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