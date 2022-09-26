解放軍成立首支「電磁藍軍」　靶艦實戰變成「反艦飛彈殺手」

▲解放軍海軍首支「電磁藍軍」部隊，靶艦在實戰時會成為反艦飛彈殺手。（圖／翻攝自微博）

記者林彥臣／綜合報導

《央視軍事》近日公布一則影片指出，解放軍海軍首支「電磁藍軍」部隊，也就是所謂的「實戰化」藍軍，除了作為靶艦之外，還會主動給予電磁反制，甚至在實戰當中，還可以發揮欺敵效果，吸引反艦飛彈攻擊。

根據《央視軍事》報導，解放軍海軍某試驗訓練區司令員杜剛說，「海上網電專業藍軍的建設實際上是設了一道邁入現代海上戰場的門檻，讓紅方感受到未來戰場的嚴酷壓力。如果我們的紅軍部隊不經過海上網電複雜環境下的錘煉，它就進入不了未來海戰，過不了電磁關、過不了網電關，就打不贏現代戰爭。」

大陸軍事評論員宋忠平分析指出，可以把海軍的電磁作戰部隊理解為海軍裝備的鑒定中心、戰法訓練模擬中心。

宋忠平認為，「海軍『電磁藍軍』部隊可以各種各樣的電磁頻譜信號來對海軍的艦艇、裝備進行密集的『轟炸式』電子干擾，模擬強敵打造實戰化環境」。

臉書粉絲專頁「世界特種部隊與軍武資料庫」分析，「實戰化」藍軍的系統，面對反艦飛彈來襲，不會呆呆挨打，會直接給予電子反制，反反制、或發射物理反制的雷達波干擾絲/紅外線干擾彈，完全模擬實戰。

「世界特種部隊與軍武資料庫」強調，到了戰時，幾艘此型載具放在船團中，就是一個強大的誘餌系統，一般反艦飛彈的尋標器，在終端導引階段，會啟動自身的雷達，攻擊雷達波反射最強烈的目標…結果就被這艘「靶艦」給騙了。

「世界特種部隊與軍武資料庫」指出，這艘「藍軍」在演訓時能增加解放軍的「類實戰經驗」，在戰時能成為欺騙「較笨」反艦飛彈的裝置，不過此類系統當然不是解放軍獨家，美國海軍早有研發類似的系統，例如AN/SLQ-49充氣浮標雷達反射誘餌系統。

「世界特種部隊與軍武資料庫」認為，國軍應注意解放軍此裝備的發展，研擬反制之道，例如研發並升級為能夠「辨識外型」的新型反艦飛彈尋標器。（或採購具有此種功能的AGM-158C反艦飛彈）