　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

解放軍成立首支「電磁藍軍」　靶艦實戰變成「反艦飛彈殺手」

▲▼解放軍海軍首支「電磁藍軍」部隊，靶艦在實戰時會成為反艦飛彈殺手。（圖／翻攝自微博）

▲解放軍海軍首支「電磁藍軍」部隊，靶艦在實戰時會成為反艦飛彈殺手。（圖／翻攝自微博） 

記者林彥臣／綜合報導

《央視軍事》近日公布一則影片指出，解放軍海軍首支「電磁藍軍」部隊，也就是所謂的「實戰化」藍軍，除了作為靶艦之外，還會主動給予電磁反制，甚至在實戰當中，還可以發揮欺敵效果，吸引反艦飛彈攻擊。

根據《央視軍事》報導，解放軍海軍某試驗訓練區司令員杜剛說，「海上網電專業藍軍的建設實際上是設了一道邁入現代海上戰場的門檻，讓紅方感受到未來戰場的嚴酷壓力。如果我們的紅軍部隊不經過海上網電複雜環境下的錘煉，它就進入不了未來海戰，過不了電磁關、過不了網電關，就打不贏現代戰爭。」

大陸軍事評論員宋忠平分析指出，可以把海軍的電磁作戰部隊理解為海軍裝備的鑒定中心、戰法訓練模擬中心。

宋忠平認為，「海軍『電磁藍軍』部隊可以各種各樣的電磁頻譜信號來對海軍的艦艇、裝備進行密集的『轟炸式』電子干擾，模擬強敵打造實戰化環境」。

臉書粉絲專頁「世界特種部隊與軍武資料庫」分析，「實戰化」藍軍的系統，面對反艦飛彈來襲，不會呆呆挨打，會直接給予電子反制，反反制、或發射物理反制的雷達波干擾絲/紅外線干擾彈，完全模擬實戰。

「世界特種部隊與軍武資料庫」強調，到了戰時，幾艘此型載具放在船團中，就是一個強大的誘餌系統，一般反艦飛彈的尋標器，在終端導引階段，會啟動自身的雷達，攻擊雷達波反射最強烈的目標…結果就被這艘「靶艦」給騙了。

「世界特種部隊與軍武資料庫」指出，這艘「藍軍」在演訓時能增加解放軍的「類實戰經驗」，在戰時能成為欺騙「較笨」反艦飛彈的裝置，不過此類系統當然不是解放軍獨家，美國海軍早有研發類似的系統，例如AN/SLQ-49充氣浮標雷達反射誘餌系統。

「世界特種部隊與軍武資料庫」認為，國軍應注意解放軍此裝備的發展，研擬反制之道，例如研發並升級為能夠「辨識外型」的新型反艦飛彈尋標器。（或採購具有此種功能的AGM-158C反艦飛彈）

►新手爸媽必備！Combi育兒組合超優惠　優雅解決尿布異味

► 東森獨家 聲寶品牌月!下單抽電視、買就送家電!

ET快訊
快訊／徐巧芯向NCC檢舉周玉蔻政論節目！「傷害無辜民眾」
A-Lin拌麵商標在美遭「阿舍食堂」註冊　微風回應了
料中女王駕崩！「神鬼先知」預言查爾斯退位　跳過威廉傳給他
新北發錢了！最高領2萬　66萬人受惠
困清水地熱溪床27車驚險渡河！　1車又恐怖滅頂
吳宗憲終於公開「最美小女兒」！　首曬4兒女合照
新冠病毒剋星！「死亡擁抱」阻止感染人體細胞

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

解放軍成立首支「電磁藍軍」　靶艦實戰變成「反艦飛彈殺手」

普丁簽署法案：接受「外國志願者」當兵　簽約1年可成為俄國公民

俄攻擊水壩欲淹烏克蘭軍　後勤問題頻仍副防長被拔

美英澳領袖：澳洲獲取核動力潛艦有重大進展

下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親

陸男童坐滑板極速溜斜坡！　高中生「肉身攔住」神救援

開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血

夏宇童《玩很大》砸傷李哲言 內疚3度道歉...他暖回：我很好！

智利出現5M巨大地震魚　漁民驚：傳說是真的！

陳立農告白張藝凡她秒答應XD　最後一刻「推開她擋水」超暖

吳姍儒5月孕肚看不出「辣露小蠻腰」　許願：小孩不要像我爸就好！

中油天然氣注儲桶氣爆！　桶蓋噴飛竟是「土蜂害的」

熱心女見車禍秒衝消防局求助 男暖幫扶機車！網：最美風景

虞書欣《小森林》攻陷直男　張彬彬「嘴說不要但全照做」

解放軍成立首支「電磁藍軍」　靶艦實戰變成「反艦飛彈殺手」

普丁簽署法案：接受「外國志願者」當兵　簽約1年可成為俄國公民

俄攻擊水壩欲淹烏克蘭軍　後勤問題頻仍副防長被拔

美英澳領袖：澳洲獲取核動力潛艦有重大進展

抓包男友深夜偷出門約砲　手機私藏「愛愛片」！妹子怒展開復仇

專家揭「年輕人不買房」3現實原因！研究：不到半年幸福感下降

直播／Jisoo夾帶Kitty飛巴黎、車銀優黑衣登機帥炸　DIOR秀9／27晚登場

快訊／徐巧芯向NCC檢舉周玉蔻政論節目！「傷害無辜民眾應開罰」

台股重挫、金管會救市！　黃天牧鬆口「準備好了」

名字被搶！A-Lin拌麵商標在美遭「阿舍食堂」註冊　微風回應了

《語意錯誤》奪APAN兩大獎！　台票房突破600萬「鐵粉12刷力挺」

28歲女剖腹產「惡露結束就同房」！3個月後發現又懷孕了

「校園男神」太會親！陳哲遠沙發上撲倒「連續親吻」　沈月無力招架

解放軍成立首支「電磁藍軍」　靶艦實戰變成「反艦飛彈殺手」

網紅空姐「老公床邊地板」嘿咻攝影師4分鐘　偷吃代價出爐

軍武熱門新聞

中正預校遭爆學生集體偷考卷　陳椒華：軍紀渙散

普丁簽署法案：接受外國志願者當兵　可成為俄國公民

美國情報：普丁下令不准撤出赫爾松　棄救俄軍性命

俄攻擊水壩欲淹烏克蘭軍　後勤問題頻仍副防長被拔

俄軍疑使用化武氯化苦　可被皮膚吸收

解放軍首支電磁藍軍　靶艦可實戰成反艦飛彈殺手

美英澳領袖：澳洲獲取核動力潛艦有重大進展

台左輪860無人機擊殺俄軍反裝甲飛彈車　畫面曝

宣告邁入三航母時代! 　央視：福建艦展開繫泊試驗

烏情報局長曝「戰爭結束2可能」：普丁死或俄分裂

烏克蘭軍方稱，敖德薩港被伊朗製造的無人機襲擊

黃金船沉沒台灣海峽　撈上岸一場空

高效能艦艇第二艦「富江軍艦」下水　國艦國造跨步邁進

普丁嗆動用核武　俄將軍：烏國將不復存在

更多熱門

相關新聞

央視「意外」曝光殲-15飛越美艦上空 網截圖放大：是勃克級驅逐艦

央視「意外」曝光殲-15飛越美艦上空 網截圖放大：是勃克級驅逐艦

《央視軍事》近日推出「首艦：揚帆破浪開啓中國特色航母之路」系列報導，慶祝首艘航母入列10週年。有網友在看完節目後發現，就在其中一個畫面，一架殲-15艦載機在執行任務時，下方竟是一艘美海軍勃克級飛彈驅逐艦。對此，大陸軍方及美國軍方皆未證實此消息，不過，仍使得不少軍事迷截圖轉發到社群平台上流傳。

俄羅斯第一批「動員兵力」抵達基地

俄羅斯第一批「動員兵力」抵達基地

不去烏克蘭！俄男持槍射向徵兵軍官

不去烏克蘭！俄男持槍射向徵兵軍官

俄兵「持槍敲門」烏克蘭民眾被逼公投

俄兵「持槍敲門」烏克蘭民眾被逼公投

俄擬禁「適齡男性」離境　傳最快本周上路

俄擬禁「適齡男性」離境　傳最快本周上路

關鍵字：

電磁藍軍靶艦軍武大陸軍武

讀者迴響

熱門新聞

快訊／拓也哥逝世！家人發文證實

快訊／劉雨柔離婚！

孫生突譙女友「假人設」：真覺得噁心

浴室矽利康發霉！網曝神招

驚見爸媽Google搜尋紀錄　兒當場崩潰大哭

富家女故宮看展後墜B2　昏迷指數3搶救中

台「第一女優」爆重回日本拍AV！

能牽手走一輩子「3對超甜星座CP」

一夜連3震！今晨最大規模4.2　6縣市有感

中間是狠角色　左右車貼防撞板

即／張淑娟捲「晶華緋聞案」怒告！周玉蔻道歉了

17歲女淪寮國豬仔！　逃跑失敗被逼當眾口交

紅隊隊員「輸了沒關係」　江宏傑怒

外媒爆iPhone 15　Ultra型號取代Pro Max

長者幼兒下月可再領5劑免費快篩

更多

最夯影音

更多
下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親

下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親
陸男童坐滑板極速溜斜坡！　高中生「肉身攔住」神救援

陸男童坐滑板極速溜斜坡！　高中生「肉身攔住」神救援

開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血

開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血

夏宇童《玩很大》砸傷李哲言 內疚3度道歉...他暖回：我很好！

夏宇童《玩很大》砸傷李哲言 內疚3度道歉...他暖回：我很好！

智利出現5M巨大地震魚　漁民驚：傳說是真的！

智利出現5M巨大地震魚　漁民驚：傳說是真的！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面