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張善政報告涉抄襲「解釋疑義今截止」　農委會：未收到書面說明

▲國民黨桃園市長參選人張善政今（28）日受訪時指出，鏡電視案有立委出示錄音檔證明，總統府與行政院高層介入NCC，蔡英文總統、蘇貞昌院長與周玉蔻就是台灣三大寇，NCC是新的東廠，希望他們能三思，不要再走下去了。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲農委會要求張善政在9月底前提書面說明疑義，但農委會到今天上午仍未收到。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者許敏溶／台北報導

國民黨桃園市長參選人張善政遭爆農委會研究報告涉及抄襲，農委會檢視後認定6篇報告重複度高，要求月底、也就是最晚在今（30日）提出書面說明，但農委會今天表示，宏碁上週來文要求展延到10月20日，農委會已同意，而農委會上週雖收到張善政競辦來文，但內容並未說明疑義，張善政本人也未針對農委會調查報告的相關疑義提出說明。

張善政日前遭踢爆，在任職宏碁副總期間，向農委會申請3年研究計畫，產出的報告竟是抄雜誌、抄論文、抄農委會的資料，甚至還抄襲國家通訊傳播委員會（NCC）的研究報告，但張善政以農委會研究報告有終身保密制度，不便透露太多資訊，但遭到外界批評，指保密條款是指「計畫還在執行期間」，目前報告結案都有上網公開，沒有保密問題，張善政卻還在瞎扯。
 

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農委會在本月16日公布初步調查結果，透過台大、國衛院等大部分醫學中心使用的比對工具「iThenticate®」，並用50字為條件等來比對，發現該團隊21篇子報告中，高達6篇子報告內容和資料有高度重疊，其中5篇重疊程度達45%，1篇重複度達25%，農委會並要求宏碁與張善政本人，必須在9月30日前提出書面說明。

▲▼行政院,農業委員會,副主任委員,陳駿季。（圖／記者姜國輝攝）

▲農委會副主委陳駿季今天上午表示，仍未收到張善政本人的書面說明。（圖／記者姜國輝攝）

而農委會副主委陳駿季今接受媒體訪問時指出，上週已經接到宏碁上週來文，宏碁指該案發生時間已經超過10年，所以無法在本月底前檢視所有資料，提出希望提出繳交書面說明時間，延展到10月20日，而農委會已同意宏碁要求。

至於張善政部分，陳駿季表示，上週也收到張善政競選辦公室發來的函文，但因當初契約是農委會和張善政與宏碁所簽訂，不清楚該競辦和整個計畫案關係，該函文也沒針對農委會提出疑義進行說明，同時身為主持人的張善政，也沒有針對農委會調查疑義提出說明。

媒體詢問宏碁與張善政競辦，是否可代替張善政回覆，陳駿季則回應，不清楚張善政競辦和張善政身為宏碁計畫主持人兩者之間關係，該問題應詢問張善政競辦比較恰當，而這個案子是宏碁與張善政一起簽訂，所以農委會才要求兩者都要提出書面說明，而有好的書面說明，才有利於後面程序的進行。

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