不給你逃！俄邊境設立多個「徵兵辦公室」　發徵召通知

▲許多俄羅斯男子透過陸路逃離出境，避免被徵召到烏克蘭作戰。圖為民眾開車穿越俄羅斯邊境前往鄰國喬治亞。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

隨著俄羅斯局部動員令持續進行，迄今約有20萬名俄國人逃離出境。如今莫斯科當局在俄羅斯邊境地區開設更多徵兵辦公室，外媒認為，此舉顯然是為了攔截符合戰鬥年齡、準備逃跑的俄羅斯男子。

美聯社報導，在俄羅斯與哈薩克接壤的薩拉托夫地區，當地官員29日證實表示，澳津基檢查站（Ozinki）開設新的徵兵辦公室，而另個徵兵中心則會開設在阿斯特拉罕（Astrakhan）地區，此處同樣位在俄國與哈薩克邊境。

就在本週，俄羅斯南部與喬治亞邊境交界「Verkhny Lars」哨站附近，俄方在當地成立一處臨時徵兵辦公室，同樣狀況也發生在俄羅斯與芬蘭邊境「Torfyanka」哨站附近。俄羅斯官員表示，將向所有企圖離開俄羅斯、符合動員條件的男子發出徵召通知。

依據克里姆林宮的說法，政府計畫徵召約30萬人，但部分俄媒報導宣稱，實際動員人數恐怕高達120萬。不過相關消息已遭俄羅斯官員駁斥。

自俄羅斯總統普丁21日宣布局部動員令以來，約有20萬名俄國人逃離出境，前往鄰國喬治亞、哈薩克與芬蘭等，大多是駕車、騎單車或步行。這波逃離潮持續整整一週，且前往其他國家的機票即便價格飆漲至空前新高，仍全數賣光。

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