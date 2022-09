美國首位「跨性別軍醫」洩密！　與妻提供美軍健康機密給俄羅斯

▲美國首位跨性別軍醫亨利(Jamie Lee Henry)涉嫌向俄羅斯提供美軍個人健康機密資料。(圖/達志影像/美聯社、美國陸軍)



記者張方瑀/綜合報導

美國司法部29日對一名軍醫及其妻子提出指控,稱他們向俄羅斯政府提供美國士兵的個人醫療資訊,結果與他們接洽的「俄羅斯特工」其實是美國聯邦調查局(FBI)探員假扮,讓兩人在證據確鑿下當場被逮。特別的是,這名軍醫還是美國首位公開跨性別身分的現役軍人。

綜合外媒報導,現年39歲的亨利(Jamie Lee Henry)在加州布拉格堡(Fort Bragg)擔任陸軍少校兼軍醫,而他36歲的妻子賈布里連(Anna Gabrielian)則是約翰霍普金斯醫院的麻醉師。美國司法部在起訴書中指出,熟悉俄文的賈布里連涉嫌向「俄羅斯特工」提供美軍個人醫療資訊,而這名特工實際上是FBI探員假扮。

