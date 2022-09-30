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美國首位「跨性別軍醫」洩密！　與妻提供美軍健康機密給俄羅斯

▲▼美國首位跨性別軍醫涉嫌向俄羅斯提供美軍個人健康機密資料。（圖／達志影像／美聯社、美國陸軍）

▲美國首位跨性別軍醫亨利（Jamie Lee Henry）涉嫌向俄羅斯提供美軍個人健康機密資料。（圖／達志影像／美聯社、美國陸軍）

記者張方瑀／綜合報導

美國司法部29日對一名軍醫及其妻子提出指控，稱他們向俄羅斯政府提供美國士兵的個人醫療資訊，結果與他們接洽的「俄羅斯特工」其實是美國聯邦調查局（FBI）探員假扮，讓兩人在證據確鑿下當場被逮。特別的是，這名軍醫還是美國首位公開跨性別身分的現役軍人。

綜合外媒報導，現年39歲的亨利（Jamie Lee Henry）在加州布拉格堡（Fort Bragg）擔任陸軍少校兼軍醫，而他36歲的妻子賈布里連（Anna Gabrielian）則是約翰霍普金斯醫院的麻醉師。美國司法部在起訴書中指出，熟悉俄文的賈布里連涉嫌向「俄羅斯特工」提供美軍個人醫療資訊，而這名特工實際上是FBI探員假扮。

根據起訴書內容，FBI探員自稱是俄羅斯駐美大使館的僱員，並在8月聯繫賈布里連，因為在數個月前，賈布里連曾向俄羅斯大使館表示，自己和丈夫願意向俄國政府提供幫助。賈布里連在巴爾的摩（Baltimore）的一間飯店和特工見面，並稱她是出自於「對俄羅斯的愛國主義」，即便知道會面臨坐牢危險，還是願意提供幫助。

賈布里連還向特工表示，她的丈夫除了可以給予士兵的個人醫療資訊外，還能提供美軍在戰爭期間如何建立醫院與烏克蘭軍隊的培訓資料，還強調這些資料都非常重要。起訴書還指出，在另外一次見面時，亨利稱自己曾考慮加入俄羅斯軍隊；而亨利手上擁有美軍「秘密」（Secret）級別的安全許可。

事實上，亨利在2015年公開了自己跨性別的身分，成為美軍第一名公開跨性別的現役陸軍軍官；陸軍也在當年5月同意將其姓名和性別改成女性。不過，司法部的起訴書仍用男性代詞來稱呼他。

起訴書指出，亨利在8月與特工的會面中，提供了1名陸軍軍官、國防部雇員和3名退伍軍人配偶的健康紀錄，其中2人已經去世。此外，亨利和賈布里連已經替全家制定了逃往土耳其的計畫。

賈布里連和亨利在29日上午被捕，出庭後被釋放回家中，但不得外出，同時受到全天候監視；根據美國法律規定，共謀最可判處最高5年監禁，而洩漏個人健康資訊可判最高10年。

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