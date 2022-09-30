快訊／林秉樞一審判2年10個月　高嘉瑜批太輕：被告沒有得到應有懲罰

▲立委高嘉瑜針對林秉樞案一審宣判回應受訪。（圖／記者屠惠剛攝，下同）



記者杜冠霖／台北報導

立委高嘉瑜去年遭當時男友林秉樞軟禁、施暴，還被偷拍、強拍不堪影片，高嘉瑜出面揭發後，林秉樞也迅速被拘提到案，合議庭今 （30日）下午4點判決，判處林秉樞有期徒刑2年10個月。對此，高嘉瑜表示，這個判決過輕，完全沒有讓被告得到應有的懲罰，一定會請檢察官上訴。

林秉樞因施暴高嘉瑜，檢方依妨害祕密、私行拘禁等罪嫌起訴求刑3年，台灣新北地方法院今天宣判，依法判處2年10月有期徒刑，部分罪得易科罰金，可上訴。

高嘉瑜去年（2021年）11月間，傳出被交往約半年的林秉樞軟禁在新北市一間旅館房內2天，期間遭林男痛毆，還被逼簽自白書、強錄逼供影片，林男更曾逼高嘉瑜逼她跪在母親靈前磕頭。高去年11月30日召開記者會揭露自身遭遇，照片顯示受傷當時的慘狀。林秉樞隔天（12月1日）凌晨被拘提到案。

高嘉瑜表示，今天這個案子，法院判兩年十個月，最嚴重的私刑拘禁居然無罪，這是非常大的傷害，一定會請檢察官上訴，自己所受的傷害並不是只有一個人，更包括十幾位女性，有大學教授、名人、法界人士、單親媽媽等等，她們受到的傷害一定比我嚴重，但卻沒有人出面指控，因為他們怕被報復，更怕成為媒體的焦點，所以她責無旁貸，必須出來面對這一切。

