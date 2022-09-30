好市多熟食區夯物「漲了又漲」　網哭：希望熱狗不會背叛錢包　

▲網友發現凱薩雞肉沙拉又漲價了。（翻攝自臉書社團Costco好市多 商品經驗老實說）

圖文／鏡週刊

美式賣場好市多（Costco）熟食區的餐點以CP值高深受顧客喜愛，不過有網友發現，最近才漲價過的凱薩雞肉沙拉，價格又漲了，消息一出立刻引起社團網友們熱議。

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一名網友昨（28日）在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，熟食部的凱薩雞肉沙拉之前才漲到一盒179元，結果現在又漲了10塊，變成189元，原PO附上照片證實「有圖有真相」，還貼了一個哭泣的表情符號。

▲不只凱薩雞肉沙拉，牛肉捲和雞肉捲也漲價。（翻攝自臉書社團Costco好市多 商品經驗老實說）

漲價消息一出，有網友認為「雖然貴可是真的很好吃而且份量很多」「蛤，我常做生菜沙拉，自己做絕對超過189餒，外面買的菜一樣受通膨影響漲價。」「很便宜啊！比起外面來說還是很可以」。

還有網友表示，「希望熱狗不會背叛我們的錢包」「嚇的我點兩份熱狗壓壓驚…」「真的太扯了，天真的我以為179就是天花板」「牛肉捲也漲到$99，吃不下去，只有披薩目前維持$60、但很難吃」「一直漲，而且量變少」。

不少人則是大喊吃不消，「真的漲到手下不了手，太恐怖了」「今天我本來想買的，看到189就算了」「189⋯⋯等打折再買」「他繼續漲，其實不影響我，反正我不買了XD」「還是吃熱狗好了…哪天199感覺也不意外了」。

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