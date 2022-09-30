　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

好市多熟食區夯物「漲了又漲」　網哭：希望熱狗不會背叛錢包　

網友發現凱薩雞肉沙拉又漲價了。（翻攝自臉書社團Costco好市多 商品經驗老實說）

▲網友發現凱薩雞肉沙拉又漲價了。（翻攝自臉書社團Costco好市多 商品經驗老實說）

圖文／鏡週刊

美式賣場好市多（Costco）熟食區的餐點以CP值高深受顧客喜愛，不過有網友發現，最近才漲價過的凱薩雞肉沙拉，價格又漲了，消息一出立刻引起社團網友們熱議。

[廣告]請繼續往下閱讀...

一名網友昨（28日）在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，熟食部的凱薩雞肉沙拉之前才漲到一盒179元，結果現在又漲了10塊，變成189元，原PO附上照片證實「有圖有真相」，還貼了一個哭泣的表情符號。

不只凱薩雞肉沙拉，牛肉捲和雞肉捲也漲價。（翻攝自臉書社團Costco好市多 商品經驗老實說）

▲不只凱薩雞肉沙拉，牛肉捲和雞肉捲也漲價。（翻攝自臉書社團Costco好市多 商品經驗老實說）

漲價消息一出，有網友認為「雖然貴可是真的很好吃而且份量很多」「蛤，我常做生菜沙拉，自己做絕對超過189餒，外面買的菜一樣受通膨影響漲價。」「很便宜啊！比起外面來說還是很可以」。

還有網友表示，「希望熱狗不會背叛我們的錢包」「嚇的我點兩份熱狗壓壓驚…」「真的太扯了，天真的我以為179就是天花板」「牛肉捲也漲到$99，吃不下去，只有披薩目前維持$60、但很難吃」「一直漲，而且量變少」。

不少人則是大喊吃不消，「真的漲到手下不了手，太恐怖了」「今天我本來想買的，看到189就算了」「189⋯⋯等打折再買」「他繼續漲，其實不影響我，反正我不買了XD」「還是吃熱狗好了…哪天199感覺也不意外了」。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

►春風110抽衛生紙「1包不到15元」！買一次全家用整年

►毛孩專用 Dr.好骨力「1顆不到7元」！讓愛貓愛犬健康好靈活


更多鏡週刊報導
【圖多】新人好市多狂買2.5萬辦「戶外婚宴」　質感爆表網讚：外燴等級
好市多夯品「大漲140元」？　會員啪啪打臉：根本沒買過吧
好市多鑽戒要價347萬！內行讚「算便宜了」　網笑：買不起才是缺點

►隨時喝到現泡茶！鍋寶「茶水分離瓶」2入699元

► 東森獨家 聲寶品牌月!下單抽電視、買就送家電!

ET快訊
獨／三重警爆打路人　81秒錄音檔曝光
真會玩！大學迎新男女「嘴對嘴傳水」　30秒超噁畫面曝
差點投出無安打！　大谷翔平8局10K奪第15勝
佳娜約會戰袍「上下前後全露」！小鐘近距離幫檢查走光…互動羞爆
女童四肢遭香菸燙、肋骨斷5根　爸不捨嗆：給我一個交代
龍婆2022預言命中率高達50％！　剩下3個網超抖：今年夠糟
快訊／16歲少女騎車上北宜公路　過彎自摔遭對向水泥車輾斃
全台首例！　無精症男「無尾巴精蟲」成功生女雙胞胎

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

未來一週天氣「2階段變化」　週三東北季風報到！高溫驟降7度

公職妹曝「職場淫亂內幕」！　受訓遇噁男闖房硬來：當時很難拒絕

挺台北白晝之夜！兒童新樂園＋天文館明延長營業　嗨到深夜12點

真會玩！龍華科大迎新「嘴對嘴上下傳水」30秒超噁畫面曝　眾看傻

大班女兒「3+4=10」作業全打勾　爸狂翻3頁驚呆：老師累了？

張善政報告涉抄襲「解釋疑義今截止」　農委會：未收到書面說明

建築工人圓航海夢　考上一等船副！才28歲「年薪可望破百萬元」

手機又跳加我賴　一看「竟是新管道」！果粉煩死：太機車了吧

他爆選里長「暗黑內幕」：牽勾仔利益龐大　下秒神轉被讚爆

好市多熟食區夯物「漲了又漲」　網哭：希望熱狗不會背叛錢包　

男客上網咖開包廂沒帶證件　狂吼女店員...她淡定叫支援

Jennie手機疑藏「18禁圖+猛男照」　歷任緋聞男友GD、Kai私照外流

投資客落難！帥過頭慘賠3億租屋八里　自曝：有錢也只開查某

兒昨車禍！婦急找目擊者 警護送「才知他過世多年」

小本本又來？熊熊曝遭女星「欉康」　曝她「身邊都有小嘍囉」嗆：妖怪圖鑑

玖壹壹洋蔥偽裝司機…新娘秒認出！　健志建議「唱別人的歌」給驚喜XD

妹子海底撈秀「撈麵技術」　神模仿讓友笑噴：可上班了

野兔闖入果園大嚼藍莓　北海道農家：幫大忙了

王世堅轟周玉蔻要有格調：道歉就想了事？ ｜20220929 ET午間新聞

張彬彬《小森林》剪輯挨轟：別棄劇！　清唱《想見你》《追光者》好好聽

未來一週天氣「2階段變化」　週三東北季風報到！高溫驟降7度

公職妹曝「職場淫亂內幕」！　受訓遇噁男闖房硬來：當時很難拒絕

挺台北白晝之夜！兒童新樂園＋天文館明延長營業　嗨到深夜12點

真會玩！龍華科大迎新「嘴對嘴上下傳水」30秒超噁畫面曝　眾看傻

大班女兒「3+4=10」作業全打勾　爸狂翻3頁驚呆：老師累了？

張善政報告涉抄襲「解釋疑義今截止」　農委會：未收到書面說明

建築工人圓航海夢　考上一等船副！才28歲「年薪可望破百萬元」

手機又跳加我賴　一看「竟是新管道」！果粉煩死：太機車了吧

他爆選里長「暗黑內幕」：牽勾仔利益龐大　下秒神轉被讚爆

好市多熟食區夯物「漲了又漲」　網哭：希望熱狗不會背叛錢包　

鏡電視「搶頻」爭議！　藍委曝涉系統台業者已多達33家

未來一週天氣「2階段變化」　週三東北季風報到！高溫驟降7度

摩斯咖啡全台「買1送1」！高鐵嘉義店獨家開賣「阿里山咖啡」

獨／三重警爆打路人81秒音檔曝！狂吼X你娘15次...你現在完蛋了

台股好慘　投資小白不敢買ETF！「想放高利率活存」老鳥全暈了

俄羅斯「徵兵令」內容首度曝光！　這封信讓20萬人狂逃出境

公職妹曝「職場淫亂內幕」！　受訓遇噁男闖房硬來：當時很難拒絕

國1南下248K傳意外！巴士載19人追撞前車　自小客擋風玻璃全碎

大S合體具俊曄「這是我新老公」！談20年愛情幸福放閃

花蓮吉安鄉長游淑貞為地方招賢　延攬中央歸鄉官員規劃建設藍圖

生活熱門新聞

「這縣市」又要發錢了！10／1起開領5040元　

陳時中到台大演講喊「大家午安」　學生1反應超尷尬

女兒老師「1句話」難倒爸　神人給解答

什麼台語只有老一輩講？　網推2字

他生病請特休被要證明！勞動部這樣說

巨蟻竄入透天厝！　背後暗藏1暖心寓意

外送員徒步送餐　北榮：保護病人安全

50歲阿姨給3.5萬零用錢！錢入帳後…鮮肉怕爆

外送員不小心打破盆栽　店家喊價眾人看傻

龜山島「龜首」冒白煙崩塌！宜蘭水龍頭流白色濁水

麥當勞激吻片曝！情侶忘情互摸2小時　萬人看傻

北一女校友捐款是建中的10倍　網分析秒懂：難怪

台灣最過譽且難吃食物！網點名「3人氣美食」

穿小洋裝！公公：眼睛要看哪　網見本體傻眼

更多熱門

相關新聞

女師懷孕出軌小王　捉姦影片曝光

女師懷孕出軌小王　捉姦影片曝光

中國浙江溫州一名女老師，驚傳已經懷孕還出軌，一段她與小王被捉姦在床的影片於近日曝光，引發眾多網友關注。

慎入！女子生吃整碗活螃蟹不怕被「咬舌」

慎入！女子生吃整碗活螃蟹不怕被「咬舌」

好市多熟食區夯物又漲了　一票挺：還是便宜

好市多熟食區夯物又漲了　一票挺：還是便宜

好市多試吃「鮭魚卵壽司」　內行曝「這時間」才有

好市多試吃「鮭魚卵壽司」　內行曝「這時間」才有

蔣萬安打臉柯文哲！　2方法解決內湖交通

蔣萬安打臉柯文哲！　2方法解決內湖交通

關鍵字：

鏡週刊好市多凱薩雞肉沙拉

讀者迴響

熱門新聞

罔腰「被關濾鏡」拍完才知！

「這縣市」又要發錢了！10／1起開領5040元　

獨／女陳屍龍山寺　命理師解釋了

港女來台念書獨自進龍山寺　陳屍女廁3小時

富家子被控耳機　收判決書陳屍百貨

私人車位被停走！他1招反制眾人讚：睡飽點

陳時中到台大演講喊「大家午安」　學生1反應超尷尬

外配霸占透天厝「5間改11房」　爽當二房東

女兒老師「1句話」難倒爸　神人給解答

即／龍山寺女廁驚見女屍　現場留2張紙條內容曝

金馬獎1強片資格不符提名遭砍

賈永婕兒慶生趴　驚見郭董打籃球

投資客落難！帥過頭慘賠3億租屋八里　自曝：有錢也只開查某

什麼台語只有老一輩講？　網推2字

資生堂千金披白紗炸出「35F渾圓雙球」　席開25桌甜嫁學弟老公！

更多

最夯影音

更多
男客上網咖開包廂沒帶證件　狂吼女店員...她淡定叫支援

男客上網咖開包廂沒帶證件　狂吼女店員...她淡定叫支援
Jennie手機疑藏「18禁圖+猛男照」　歷任緋聞男友GD、Kai私照外流

Jennie手機疑藏「18禁圖+猛男照」　歷任緋聞男友GD、Kai私照外流

投資客落難！帥過頭慘賠3億租屋八里　自曝：有錢也只開查某

投資客落難！帥過頭慘賠3億租屋八里　自曝：有錢也只開查某

兒昨車禍！婦急找目擊者 警護送「才知他過世多年」

兒昨車禍！婦急找目擊者 警護送「才知他過世多年」

小本本又來？熊熊曝遭女星「欉康」　曝她「身邊都有小嘍囉」嗆：妖怪圖鑑

小本本又來？熊熊曝遭女星「欉康」　曝她「身邊都有小嘍囉」嗆：妖怪圖鑑

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面