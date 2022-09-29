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好市多熟食區超夯1物「又漲了」會員哭！一票挺份量：還是便宜

▲▼ 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲有會員發現熟食部的凱薩沙拉又漲價了。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／鄺郁庭報導

隨著物價上漲，很多東西都在調漲，因高CP值受到歡迎的美式賣場好市多（Costco）也頻頻調整商品價格。就有會員28日去逛好市多時，發現熟食部的「凱薩雞肉沙拉」又漲價，之前才漲到179元，結果現在竟然又漲到189元，不禁貼出哭泣的表情符號。不過，底下許多網友都不以為意，也有人直呼「不吃最大」。

這位網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」貼出熟食部的價目表，提到凱撒雞肉沙拉之前才漲到179元，結果他去的時候，發現又漲了10塊，變成189元。貼文一出，就有會員也無奈道，「希望熱狗不會背叛我們的錢包」、「本來想買的，看到189（元）就算了」、「牛肉捲也漲到$99，吃不下去」、「回不去的139（元）。」

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不過，許多會員還是認為CP值算高，「我常做生菜沙拉，自己做絕對超過189餒，外面買的菜一樣受通膨影響漲價」、「跟外面比，這價格跟份量就算200（元）也是便宜」、「雖然貴，可是真的很好吃，而且份量很多」、「嫌人家賣得貴，就自己買原物料回去自家製作，看會比較便宜跟快速嗎？」

也有網友直呼，「我們不用抱怨，他可以漲價，我們可以選擇不買，很公平的」、「覺得貴的，拜託不要再去好市多了，每次去都要人擠人」、「嫌貴就不要買不要吃啊……外面東西不也一直在漲」、「幹嘛抱怨？不買就好啦（漲成179就沒買過的人）」、「市場機制就是這樣，不能接受就不要買，有什麼好抱怨的？」

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