好市多試吃「鮭魚卵壽司」料滿到掉出來！　內行曝「這時間」才有

▲試吃拿到整顆鮭魚卵壽司。（圖／翻攝自FB／Costco好市多 商品經驗老實說）

記者施怡妏／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）販售商品多樣，是不少民眾空閒時購物挖寶的去處，日前有網友到好市多晃逛逛，竟然幸運遇到試吃「整顆鮭魚卵軍艦壽司」，他曬出超澎派的試吃品，羨煞許多網友，留言就釣出老饕指出，這項超好康試吃，是「這時間」去好市多才有的福利。

原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，貼出一張照片，他手上拿著試吃盤，上面有一整顆完整的鮭魚卵壽司，甚至還滿到掉出來，和平常服務人員切一小塊試吃的份量差很大，讓他忍不住激動嗨喊「好市多設置迴轉手握壽司讓會員試吃，我都不會感到意外」，並透露去的分店為新莊店。

[廣告]請繼續往下閱讀...





▲內行人都知道，這是打烊前的專屬福利。（圖／翻攝自FB／Costco好市多 商品經驗老實說）

貼文曝光立刻引起討論，不少網友都曾遇過，「別地方的好市多都不會讓人失望」、「我也遇過、而且一盤兩貫」、「疫情前，我有吃過一次干貝的，超級小確幸」、「我怎麼都沒遇到這麼大手筆的」、「以前在中華店試吃過，他不是迴轉的，但我的人可以一直迴轉」。

底下就有內行網友指出，建議「打烊時間」去逛，遇到的機率較大，「晚上9：20到，吃的你不要不要的」、「通常週一打烊前才有，中午沒有唷」、「應該是快打烊了，賣不掉的拿出來給大家試吃，能試吃也不浪費」、「我遇過，在打烊前夕」、「上禮拜晚上去新莊店有吃到花壽司，我猜也是要打烊了把即期品拆開分給大家吃，當時連拆了好幾盒」。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

▶新包裝登場「佳麗寶ALLIE防曬乳」買1送1！ 夏天去海邊不怕曬

►台灣正港「荔枝蜂蜜」！睡前喝1杯燃燒脂肪 買再送蜂膠手工皂



►吃得到整顆干貝！吃飯配「干貝醬」超過癮 增量28％不加價



►連2年銷售第一！泰山推「強氣泡水」越喝越消暑 1瓶只要16元

ETtoday開箱雲好康報報！內有優惠折扣碼

►每天一包超享瘦！「萬歲牌堅果」小包裝控制熱量 減重效果UP