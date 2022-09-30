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社會 社會焦點 保障人權

男大生遭退學...持假證件詐領低收補助14萬　社會局抓包結局曝

▲省錢,存錢。（圖／pexels）

▲林姓男大生遭退學，為順利領低收入戶18歲以上就學生活補助及交通費，竟拿偽造學生證持續申請。（示意圖／pexels）

記者黃宥寧／台北報導

北市林姓男大生因連續連續三分之二學分不及格遭退學，但他為了繼續領取低收入戶18歲以上就學生活補助費，竟持偽造的學生證向北市府社會局申請共14萬1418元，直到社會局察覺有異，發文至其大學查詢，整場騙局才被揭穿。士林地檢署認他坦承犯行，願分期返還所領款項，依偽造文書等罪，予1年緩起訴處分。

22歲林男在107學年度因連續三分之二學分不及格遭退學，不具在學學生身分，但他為了能持續申請補助，偽造大學108年學年度上、下學期及109學年度上學期已註冊憑證學生證，向北市府社會局申請低收入戶18歲以上就學生活補助及交通費，申請請領108年7月至108年12月止，每月6115元就學補助及1000元交通補助費。

社會局承辦人員總計核發14萬1418元給林男，直到某天審核及管理補助款向時察覺有異，立刻發文至林男大學查詢，才發現林男早已經退學。

偵查時，林男坦承犯行，檢方根據偽造的學生證、補助證明表等，認定他涉犯行使偽造私文書罪、詐欺取財罪，但考量他無前科並坦承犯行，且願意分期返還補助費，予1年緩起訴處分。

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