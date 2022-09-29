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防疫旅館2.4萬房退場！房務人力短缺　交長：不能給低薪還想找外勞

▲王朝大酒店已有近40年歷史，在4月初卸下防疫旅館任務後，4月中旬回歸一般酒店營運，今（1日）曝光全新裝修完成的現代風格大廳、尊爵客房。（圖／王朝大酒店）

▲王朝大酒店已卸下防疫旅館任務後，重新改裝回歸一般酒店營運。（圖／王朝大酒店）

記者李姿慧／台北報導

10月13日開國門，入境檢疫放寬0+7，防疫旅館全面退場，交通部長王國材今出席記者會受訪時表示，將補助防疫旅館退場，每房一次性補助5千元，總金額1.2億元；此外機場防疫計程車10月13日將回歸排班計程車，但對司機補助將持續到年底，補助約車資3成到1倍，各地防疫計程車每天最高補助3500元。

王國材受訪時指出，10月13日起實施0+7，交通部有幾項重要措施，包括防疫旅館會退場，現行有382間防疫旅館共有2.4萬間房間，將轉換成一般旅館，防疫旅館營運到12日，13日要清消攬客，針對該過度空窗期將給予補貼，每房一次性補貼5千元，感謝業者這段時間參加防疫工作，總經費約1.2億元。

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針對防疫旅館出現房務人員短缺，王國材說，過去防疫旅館不需要頻繁打掃，旅客結束隔離退房後才打掃，因此房務人員流失很多，現在跟勞動部合作，在各地招募人力或找回房務人員。

▲▼交通部長王國材。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部長王國材。（圖／記者李姿慧攝）

由於旅館業者爭取引進外勞，王國財指出，房務人員短缺是旅宿業共同課題，過去曾提到引進外勞，但勞動部希望要提供一定薪資水準，不能只給低薪，大家因此不來，結果又找外勞，這樣不行，勞動部要求要提供一定薪資水準，若沒人應徵就要提高一定薪資水準，若真的找不到再來考慮，目前勞動部已經在處理。

此外，機場防疫計程車也將回歸排班模式，對乘客的車資補貼13日起將取消。王國材也指出，機場防疫計程車都是從過去機場排班計程車轉過來，13日將回歸排班計程車服務，除載一般旅客外，若有染疫旅客也可以載，用以前受訓防疫方式處理，補貼計程車會到年底。

王國材說明，依現行補貼防疫計程車司機機制，北、新北、基、竹等區域是同一算法，司機補貼是車資0.3倍，車資1千元就補貼300。桃園是單獨一區，司機補貼是車資1倍，譬如車資500元，就補貼500元。

除機場防疫計程車有補貼外，地方防疫計程車也有相關機制，王國材表示，交通部公路總局為協助地方政府提供防疫計程車服務，對於各地防疫計程車車資補貼金額在每車每日3,500元額度內，補助地方政府50%費用（1,750元）。

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