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社會 社會焦點 保障人權

大陸製冰箱竟貼越南產標籤　大同家電總廠長害公司掏1.6億善後

▲女性,家庭,居家,冰箱,廚房,客廳。（圖／unplash）

▲大同公司家電廠張姓總廠長，將大陸採購的冰箱貼上越南產地標籤，以規避政府禁止大陸製冰箱規定，檢方依妨害農工商罪予以緩起訴。（示意圖／unplash）

記者黃宥寧／台北報導

在大同集團待超過20年的張姓總廠長，為規避我國禁止進口陸製冰箱規定，2015年6月間從大陸採購電冰箱，轉越南黏貼產地為越南標籤及進行簡單規格測試，共運回5萬6723台回台販售，共計1億9473萬餘元。偵查時，張男坦承犯罪，且深表悔悟。士林地檢署偵結，依妨害農工商罪，予緩起訴1年，支付公庫20萬、法治教育4小時。

緩起訴指出，54歲張男2015年5月至2019年12月是家電電子事業部大園區家電廠總廠長，為公司家電廠最高決策主管，但2015年6月間，大園區家電廠冰箱生產線管理發生問題，張男竟做了一個大膽決定。

他向大陸買整台冰箱製成品，轉到越南黏貼配線圖與產地為越南標籤，在當地做簡單規格測試，再運回台灣銷售。從2016年5月至隔年12月26日，從越南胡志明港輸入5萬6723台，完稅價1億9473萬餘元，全案經海關人員查核報關資料發現問題，立刻報告調查局。

偵查時，張男坦承不諱，而他的錯誤行為也導致公司遭關務署裁罰並追繳稅捐1億5863萬餘元，後又遭經濟部國貿局裁罰192萬

檢方根據大同進口報單、採購單、匯款水單等，證明陸製冰箱是從廣東省容奇港、中山市河口港、揚州港出口等地出口到越南，經委由越南公司代為黏貼冰箱上不實產地標籤進口來台，考量他無前科、一時失慮，犯後坦承，態度良好，士林地檢署偵結，依妨害農工商罪，予緩起訴1年，緩起訴確定日6個月內，向公庫支付20萬，接受法治教育4小時。

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