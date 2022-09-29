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最高450萬！　內政部918屋損重建租金補貼：透天厝擬每件補50萬元

▲▼內政部次長花敬群今(29)日率營建署署長吳欣修勘察花蓮玉里、台東池上與關山等地。（圖／內政部提供）

▲內政部次長花敬群今(29)日率營建署署長吳欣修勘察花蓮玉里、台東池上與關山等地。（圖／內政部提供，下同）

記者詹宜庭／台北報導

9月18日台灣發生規模6.8地震，造成多處災情。內政部次長花敬群29日率營建署署長吳欣修勘察花蓮玉里、台東池上與關山等地時表示，行政院長蘇貞昌19日請內政部全力協助復原重建等相關工作，目前內政部已啟動房屋受損民眾租金補貼、重建、重購或修繕貸款，以及耐震評估補強補助等各項協助措施，盼能讓民眾早日回歸正常生活。

花敬群表示，經內政部長徐國勇指示，營建署於第一時間協調兩縣政府，動員建築師及技師投入建築物安全評估工作。截至9月28日止，共動員了接近80位評估人員，並評估有66件紅單及57件黃單建物需修繕或補強。

針對震後補助，花敬群說，先前2月6日花蓮地震時，內政部已提出耐震評估等相關補助措施；本次918地震發生後，內政部就立即協調建築師、技師及縣政府，經徵得屋主同意後，將緊急評估、耐震評估及補強一併辦理，包括提供民眾1.5萬元耐震初步評估補助及弱層補強最高補助450萬，目前正在研議將透天厝也納入補助範圍，每件補助50萬。

此外，花敬群補充，房屋位於都市計畫區者將可依照都更整建維護來進行補強，依樓地板面積補助補強工程費用(4,000 元/m²，55%)，來強化住宅耐震能力，以保障居住環境安全。

花敬群進一步指出，若建築物屬於「耐震能力初步評估結果危險度總分大於45分者」、「耐震能力詳細評估結果為須補強或重建者」或「經執行機關認定耐震能力具潛在危險疑慮者」，弱層補強補助比率可由45%提高至85%，協助民眾提升建築結構安全。

至於房屋受損民眾，花敬群透露，可向地方政府申請緊急修繕，明年再申請修繕住宅貸款利息補貼，經核准後，即可轉換優惠貸款，最高可貸80萬。房屋位於都市計畫區有重建需求者，則可依照都市危險及老舊建築物加速重建條例，給予相關容積獎勵與稅賦減免，加速危險老舊建物進行更新。

▲▼內政部次長花敬群今(29)日率營建署署長吳欣修勘察花蓮玉里、台東池上與關山等地。（圖／內政部提供）

▲內政部次長花敬群（右）、花蓮縣政府建設處長鄧子榆（左）、花蓮縣玉里鎮代理鎮長江東成（中）。

▲▼內政部次長花敬群今(29)日率營建署署長吳欣修勘察花蓮玉里、台東池上與關山等地。（圖／內政部提供）

▲全國建築師公會也赴現場說明。

▲▼內政部次長花敬群今(29)日率營建署署長吳欣修勘察花蓮玉里、台東池上與關山等地。（圖／內政部提供）

▲花蓮縣玉里鎮松浦里民宅因918地震受損。

▲▼內政部次長花敬群今(29)日率營建署署長吳欣修勘察花蓮玉里、台東池上與關山等地。（圖／內政部提供）

▲內政部次長花敬群（左2）與地方政府進行復原工作進行交流。

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