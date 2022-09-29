海底撈店員舉燈牌唱生日歌　「男友暴怒1舉動」嚇哭她！全場尷尬爆





▲原PO帶男友到海底撈慶生。（圖／記者黃士原攝）

記者施怡妏／綜合報導

海底撈一直以「服務周到」為特色，除了會替壽星唱生日歌之外，失戀的人到店內用餐，還會提供分手服務；一名女網友表示，帶男友去海底撈慶生，準備了蛋糕請店家餐後送上，結果店員端出蛋糕，開口要唱生日快樂歌時，男友立刻制止並大吼2次「不要唱！」場面頓時超尷尬，她還嚇到哭出來。

女網友在Dcard發文，請男友吃海底撈生日餐，還特地訂了蛋糕，用餐完畢後店員端出水果、蛋糕，以及生日快樂LED燈板走過來，正準備要開口唱生日歌時，男友看到後大聲喝止「不要唱」，還喊了2次，店員尷尬地把蛋糕放在桌上，其他桌的客人也都看向她們。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「我當下是真的嚇到，我不知道為什麼，我忍不住哭了」，原PO感到丟臉同時也覺得難過，原本應該是完美生日，卻搞得如此難堪，「用餐原本都是愉快的過程，結果竟然變成這樣收場」。事後，她也解釋哭的原因，與男友交往4年，從沒看過對方有這麼大的反應，被男友的行為嚇到所以哭了。

貼文曝光，網友認為也許男友不喜歡大庭廣眾下慶生的感覺，「可能他覺得全餐廳知道他生日很尷尬吧」、「可能他覺得被店員包圍唱歌替他慶生很丟臉吧！但是他反應太大」、「我也很討厭別人唱生日快樂給我聽」、「還好沒有唱生日快樂歌，唱了可能就連分手快樂一起唱完」。

其他網友指出，兩人需要好好溝通，「雖然妳男友的表達方式不好，但妳有問過他喜歡這種當眾慶生嗎，有些人很討厭」、「也許妳男朋友不喜歡這個模式，下次可以改成私下幫他慶祝」、「哭完就去溝通」、「妳是不是沒有先了解，妳男友有沒有喜歡在這樣的場合慶生啊」。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

▶新包裝登場「佳麗寶ALLIE防曬乳」買1送1！ 夏天去海邊不怕曬

►台灣正港「荔枝蜂蜜」！睡前喝1杯燃燒脂肪 買再送蜂膠手工皂



►吃得到整顆干貝！吃飯配「干貝醬」超過癮 增量28％不加價



►連2年銷售第一！泰山推「強氣泡水」越喝越消暑 1瓶只要16元

ETtoday開箱雲好康報報！內有優惠折扣碼

►每天一包超享瘦！「萬歲牌堅果」小包裝控制熱量 減重效果UP