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女友不愛穿內衣遭同學猛盯！他聽「3字回覆」怒了：誰能接受

情侶,小鮮肉,交往,牽手,男女朋友。（圖／記者李佳蓉攝）

▲情侶之間有觀念不同，不好好溝通恐怕無法解決。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／柯振中報導

情侶之間若不好好溝通，存在的問題恐怕無法解決。一名男子分享，他與女友從高中開始交往，至今已有5年，但女友近期愛上不穿內衣，因此遭到意淫，讓他立即開口要求「趕快回家」，沒想到聽完女友的回答，讓他瞬間愣住，「也因為這件事，我們感情逐漸下降了…。」

這名男子在校園論壇「Zuvio」表示，他與女友從高中開始交往，至今已有5年的時間，不過女友上了大學後，認識一群好姐妹，個性也變得十分開放，還常常相約上夜店玩，更會下令「不讓男生跟」，讓他心中十分不舒服。

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男子訴苦，女友近期愛上不穿內衣，某次去上學時，他突然發現，每個人路過都會對女友行「注目禮」，等他低頭一看，才發現女友大激凸，讓他不禁狂喊「妳忘記穿內衣了趕快回家」。

▼女沒穿內衣出門，上學的路上一直被盯著，讓男子無法接受。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲▼ 女大生七年沒穿內衣。（示意圖／翻攝自Pixabay）

不過，女友聽完以後，卻只回了「故意的」三個字，讓他相當傻眼，不曉得女友是想要吸引人，還是單純因為舒服，才不穿內衣，2人的感情也因為這件事逐漸下降，「我真的無法接受街上的男生一直意淫我女友的感覺＝＝，我想這是在台灣，大部分的人還是無法接受出門不穿內衣吧？」

眾多網友看完以後，則留言建議，「溝通不了就分手，雙方觀念無法互相包容的話，也只會越吵越兇吧」、「無法解釋，只能接受，不然分手」、「換個方式想，還好你是她男朋友，只有你能看到衣著下的部份，其它人只能乾瞪眼欸。」

不過，也有人留言回應，「你真的以為大家都會意淫你女友＝＝」、「以為路上大家都噁男噢，誰管你女朋友要不要穿內衣，他X的每天趕上班都來不及了」、「她如果對這件事沒有感到不舒服，其實也沒什麼不好吧？」

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