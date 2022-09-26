料中女王駕崩！「神鬼先知」預言查爾斯退位　跳過威廉傳給他　

▲ 哈利梅根、威廉凱特跟在查爾斯身後。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

法國占星預言家諾斯特拉達穆斯（Nostradamus）被譽為「神鬼先知」，450年前寫下數千則預測，據稱逾7成都成真。一本專門解讀諾斯特拉達穆斯詩歌的著作聲稱，他曾預言英國女王伊莉莎白二世會在今年過世，但查爾斯將宣布退位，且下任國王將「跳過」王儲威廉，由哈利王子即位。

《每日星報》報導，英國作家瑞汀（Mario Reading）2005年撰寫《諾斯特拉達穆斯：完整未來預言》（Nostradamus: Complete Prophecies for the Future）一書，解讀諾斯特拉達穆斯的詩歌，聲稱他預言英國女王將在2022年前後去世，屆時約96歲，壽命和母親相差約5年。而女王確實在今年9月駕崩，享耆壽96歲，母親伊莉莎白王太后則享嵩壽101歲。

書中寫道，諾斯特拉達穆斯也料中今年74歲的查爾斯將繼承王位，「但他和威爾斯王妃黛安娜離婚後，有一定比例的英國人對他仍抱有怨恨。」

瑞汀分析，這代表查爾斯將宣布退位，並由一個「從沒想過當國王的人取代他」，且將跳過威廉王子，可能代表普遍被期待繼承王位的威廉「已經不在」，而哈利將取代他，38歲就登基成為亨利九世國王。諾斯特拉達穆斯還預測，大部分大英國協成員會在查爾斯在位期間脫離君主制。

此前，諾斯特拉達穆斯曾精準預測法國大革命、希特勒崛起、911事件等大事，他的預言書中也提到，2022年可能發生通貨膨脹失控、饑荒爆發、法國嚴重火災、國際領袖死亡等重大事件。

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