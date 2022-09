前英王室內部人員爆料：梅根相信自己會成為「英國版碧昂絲」

▲英國哈利與妻子梅根。(圖/CFP,下同)

記者詹雅婷/綜合報導

英國《泰晤士報》記者瓦倫丁洛(Valentine Low)新書節錄引述英國前王室內部人員的說法指出,哈利妻子梅根(Meghan Markle)認為自己嫁入英國王室之後,會成為「英國版碧昂絲」(Beyoncé of the UK),但卻對王室規定相當厭煩。

商業內幕報導,瓦倫丁洛新書《Courtiers: the Hidden Power Behind the Crown》(朝臣:王冠背後隱藏的權力,暫譯)收錄前英國王室內部人員的說法指出,41歲的梅根難以融入王室生活。

此人透露,「我覺得,梅根認為自己會成為英國的碧昂絲,身為王室一員會為她帶來名聲榮譽,然而她卻發現,(王室)有太多荒謬規則,她甚至不能做那些她身為個人就能夠做的事情,這一切太過艱難」。

瓦倫丁洛新書的節錄本周成為熱門討論話題,其中包括梅根婚前威脅哈利,若不透過官方聲明公開確認兩人的戀情關係,就要和他分手。

不過依據太陽報獨家民調,梅根脫離王室後引發爭議,受歡迎的程度儘管有所下降,但仍受到部分英國人民的愛戴。依據「最欣賞哪位英國王室成員」的調查,冠亞軍分別為威廉(23%)及凱特(20%),接著是查爾斯(19%)、安妮(19%)、哈利(16%)、蘇菲(10%)、卡蜜拉(9%)、梅根(9%)、喬治(7%)、愛德華(7%)。

