前英王室內部人員爆料：梅根相信自己會成為「英國版碧昂絲」

▲英國哈利與妻子梅根。（圖／CFP，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

英國《泰晤士報》記者瓦倫丁洛（Valentine Low）新書節錄引述英國前王室內部人員的說法指出，哈利妻子梅根（Meghan Markle）認為自己嫁入英國王室之後，會成為「英國版碧昂絲」（Beyoncé of the UK），但卻對王室規定相當厭煩。

商業內幕報導，瓦倫丁洛新書《Courtiers: the Hidden Power Behind the Crown》（朝臣：王冠背後隱藏的權力，暫譯）收錄前英國王室內部人員的說法指出，41歲的梅根難以融入王室生活。

此人透露，「我覺得，梅根認為自己會成為英國的碧昂絲，身為王室一員會為她帶來名聲榮譽，然而她卻發現，（王室）有太多荒謬規則，她甚至不能做那些她身為個人就能夠做的事情，這一切太過艱難」。

瓦倫丁洛新書的節錄本周成為熱門討論話題，其中包括梅根婚前威脅哈利，若不透過官方聲明公開確認兩人的戀情關係，就要和他分手。

不過依據太陽報獨家民調，梅根脫離王室後引發爭議，受歡迎的程度儘管有所下降，但仍受到部分英國人民的愛戴。依據「最欣賞哪位英國王室成員」的調查，冠亞軍分別為威廉（23%）及凱特（20%），接著是查爾斯（19%）、安妮（19%）、哈利（16%）、蘇菲（10%）、卡蜜拉（9%）、梅根（9%）、喬治（7%）、愛德華（7%）。

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