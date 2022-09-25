5個常見職場地雷請避開！「幫倒忙、踩線管別人的工作」最討厭

文／Workworks職場人

步入職場環境後，職場人們是不是很怕不小心說錯話、做錯事，容易得罪公司的同事和主管呢？本篇編輯將介紹《為自己再勇敢一次：矽谷阿雅的職場不死鳥蛻變心法》的書籍，一起跟著編輯的分享，學習避免這「5大職場地雷」吧！

職場誤踩地雷

1. 得罪辛苦把公司帶到當前里程碑的同事

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新任升官時，務必保持謙虛學習的態度，千萬不要因為一時的自大，去「得罪辛苦把公司帶到當前里程碑的同事」，畢竟職場環境非常需要團隊合作，倘若得罪了某個同事，往後的工作業績光靠自己一個人根本成不了事！

那麼究竟要如何拆解此地雷呢？作者在書中分享必須「了解團隊最主要的目標是什麼」！第一步可以先聆聽大家現在遇到的困境是什麼，當每位職員們提出各式各樣的想法時，記得先「拉大視野」，例如向大家詢問，往年的公司的目標里程碑、工作事項有無需要調整、給自己設定的目標等問題。

2. 擋人財路

職場人們有過職場鬥爭的經歷嗎？不論是其他同事為了搶績效搶金，不顧情面把你培養已久的顧客搶走，亦或是愛搬弄是非、讓你在老闆＆廠商面前留下壞印象，「擋人財路」是一件非常不理智的行為，往往容易看別人賺錢就會心裡不平衡，其實最聰明的方法是創造「共贏」的局勢！

那麼究竟要如何拆解此地雷呢？作者在書中分享「從了解公司營運，以及顧客、消費者、用戶需求開始」，簡單來說，不只是了解公司怎麼賺錢、花錢，也要明白公司的營運模式、文化、用人方式、消費者洞察數據等，當你清楚這些細節後，自然而然就能站穩腳步、有策略才能一步步革新，公司鬥爭一點都不容易，但你的軍隊都還沒整裝完畢就先跟敵軍宣戰，已經先輸一半了！

3. 自己核心領域沒做好，卻已經想到其他團隊負責項目

職場上最怕遇到不懂裝懂、還沒學會走路就想飛的職員，大家身邊有種同事嗎？自己的核心領域都還沒做好，甚至交出來的工作報告出錯率高，不過他內心已經嚮往去其他團隊負責額外的工作項目，這不是高估自己又做出得罪人的行為嗎？

作者在書中建議「規劃核心、重要的事，盡量不踩線」，務必了解其他部門的組織分配、工作事項，如果發現自己要跨組才能發揮影響力時，一定要優先和老闆詢問討論，畢竟後續才提出想法，容易被其他同事放大觀點。

4. 想一步登天改變

有些員工為了想一步登天、希望能在短時間內達到重要成就，而疏忽顧好基本盤的訓練，職場上遇到這種急於成功、操之過急的員工，往往容易走向欲速則不達、隨時面臨失敗的大挑戰，概念就很像是棒球的打擊手，為了轟出再見全壘打，使勁全力揮棒卻忘了調整打擊角度，一再揮空後最終只能三振出局。

那麼究竟要如何拆解想一步登天的地雷呢？作者在書中建議「快速小贏」，在籌劃重要任務的同時，必須先找點簡單、能立刻顯見小成就的事情來做，這樣大家對你的重要大事才會有耐心。

5. 讓同事覺得「你來沒幫上忙，反倒讓我更忙」

新進員工最大的優勢就是「敢說！敢提！夠有創意！」還記得初步入職場時，編輯也曾提出許多滔滔不絕的創意點子，卻疏忽最為重要的執行力、提出相關數據，或許這些創意提案是有趣的，但缺乏以上的企劃要點，就如同給了上層主管更多的工作量，畢竟主管需要反覆來回地和各部門確認細節，才能做後續執行，而如果我們幫不上忙，就成為了開口說大話的員工。

作者在書中建議向主管詢問「哪件事情是接下來時間內可以幫忙做的」，藉由主動詢問的態度，不僅會讓對方覺得你幫上忙，雙方對這次的工作任務也才更有效率、產生共識！

職場有如戰場般，做每個決定前務必戰戰兢兢，避免惹禍上身！以上分享的「5個職場地雷」希望能幫助大家，如果想分享其他經常累犯的「雷」事，也歡迎跟編輯分享唷！

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