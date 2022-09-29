獨／20歲女大生陳屍龍山寺留「不要跟靈界溝通」！命理師解釋了

▲龍山寺清潔員發現1名女子陳屍女廁。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者閔文昱／綜合報導

1名女子29日下午2時許被發現陳屍在北市萬華區龍山寺地下室女廁內，警方調查，死者今年20歲，是來自香港的女僑生，現場無打鬥、外力介入跡象，目前還在調查死因當中。另外，女子包包內留下的2張紙條中，其中一張寫道「請原諒我，不要隨便跟靈界的人溝通」，民俗專家楊登嵙對此也做出了解釋。

警方表示，龍山寺清潔員29日下午2時許在地下室女廁清理環境時，發現1間廁所門打不開，立刻找來保全人員協助，門打開時赫然發現1名女子陳屍在廁所裡，警方事後在女子包包內發現2張紙條，內容是「對不起，麻煩你們了，要清理很麻煩，對不起，請各位原諒我，請不要隨便跟靈界的人溝通」、「對不起，對不起」等語。

針對其中一張紙條提及，「請不要隨便跟靈界的人溝通」，《ETtoday新聞雲》獨家電訪到名門命理教育協會創會理事長楊登嵙教授。他表示，身體較差、運勢較差以及八字較輕的民眾，若嘗試跟靈界溝通，尤其是和「好兄弟」等較陰鬼神連繫，就比較容易發生「卡陰」情況，會導致健康、運勢更走下坡，甚至發生憾事。

楊登嵙提醒，若民眾有可跟靈界溝通的體質，可到大廟向神明祈求護身符，並向神明表示「只想當一般人、不要神通」，加上心中堅定拒絕與靈界溝通，以及在靈界試圖溝通時透過護身符請求神明幫助，這樣一來就能漸漸改善情況，讓生活回到正軌。

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自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

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