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美國副總統賀錦麗訪南韓才剛離開　北韓又射飛彈「5天內第3次」

▲▼賀錦麗抵達首爾龍山獲尹錫悅接見，雙方握手。（圖／路透）

▲美國副總統賀錦麗結束訪問南韓行程返美，北韓即向朝鮮半島東部海域上空發射不明彈道飛彈。（圖／路透）

文／中央社

美國副總統賀錦麗稍早剛結束訪問南韓行程返美，南韓聯合參謀本部表示，北韓再次向東部海域上空發射不明彈道飛彈，這也是北韓近5天內第3度發射飛彈。

韓聯社報導，南韓聯合參謀本部稍早向媒體公布北韓發射飛彈消息，軍方目前正就飛彈射程、高度等相關數據進行分析。

北韓25日曾向東海發射1枚短程彈道飛彈（SRBM），28日從平壤順安一帶發射2枚短程彈道飛彈，連同今天在內，今年以來已發射19次彈道飛彈，2次巡弋飛彈。

南韓輿論分析，北韓近3天來動作頻頻，可能是針對26日起進行的美韓聯合軍演及30日將實施的美日韓聯合軍演；也有意見認為，這些武力示威可能是針對今天上午搭乘專機飛抵南韓訪問，參觀兩韓非軍事區（DMZ）後於晚間返美的賀錦麗。

時隔4年，美軍日前派遣航空母艦雷根號（USS Ronald Reagan CVN-76）抵韓，與南韓軍艦進行聯合軍演，日美韓三國30日起也將時隔5年在日本海進行聯合訓練，重點強化對搭載潛射彈道飛彈（SLBM）的北韓潛艇探測、識別及追擊能力。

南韓軍方今天就28日北韓發射飛彈表示，考量飛彈落點，推測北韓可能在嘗試提升飛彈命中率；也有分析認為，北韓近期發射飛彈後不像過去一般在隔天透過官媒宣傳，可能正在發展新軍事系統，或藉此觀察美國與南韓的偵查分析能力。

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