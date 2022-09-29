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看診沒帶健保卡！神人曝「手機1畫面」免付押金　網讚：很方便

▲▼ 三軍總醫院，就醫，防疫實名制，門診掛號 。（圖／記者陳家豪攝）

▲沒帶實體健保卡的話，手機就能申請「虛擬健保卡」。（示意圖／記者陳家豪攝）

網搜小組／劉維榛報導

不少人都曾遇過，到了醫院或珍所準備掛號，才發現健保卡沒帶到，只能先付押金看診，而7天內要再跑一趟退款。對此，團購達人「486先生」力推大家可申請「虛擬健保卡」，就能靠健保快易通App「QR Code畫面」進行看診與領藥，非常實用。

486先生（陳延昶）在臉書透露，若忘了帶健保卡，多數人會先給押金先看診，而期限內又得重跑一趟路程，回來醫院、診所退費，因此可善用虛擬健保卡，「申請起來很快，以備不時之需。」

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底下網友紛紛喊讚，「早已申請，不錯很方便」、「算先驅，好幾個月前已申請， 也可以把爸媽的放一起，但還是照用實體健保卡，哈哈」、「先到健保快易通內查詢有配合的醫療院所，最好先打電話確認清楚，台北馬偕醫院有在名冊內，但實際卻不接受虛擬健保卡？（某次帶小孩看診忘帶實體卡的經驗）」。

事實上，虛擬健保卡自2021年12月15日就上路了，可降低因實體卡毀損、讀卡機故障、照片辨識困難、卡片讀寫速度慢等因素而對就醫程序所造成的影響。民眾申請成功後，可靠手機健保快易通App來取得「虛擬健保卡QR Code」，看診時只要出示手機畫面，就醫流程相當便利又快速。

《ETtoday新聞雲》記者也實際操作申請，大家先準備好身分證+健保卡、手機安裝《健保快易通》App與一張半身個人照，6步驟就完成申請。

《健保快易通》App登入後→點選「虛擬健保卡」→一般申請（勾選隱私與服務條款）→上傳身分證正面→上傳半身個人照→填寫電話與信箱→等待7個工作天審核→完成。

值得注意的是，並非所有醫院、診所都能使用虛擬健保卡，名單可點閱健保署網站查詢另年長者或沒有手機的民眾、幼童，則可先將健保卡註冊後綁定家人的手機（健保卡註冊網址https://tinyurl.com/4n8k68k8），再申請虛擬健保卡。

▼簡單6步驟就能申請虛擬健保卡。（圖／記者劉維榛攝）

▲▼ 。（圖／記者劉維榛攝）

▲▼ 。（圖／記者劉維榛攝）

▲▼ 。（圖／記者劉維榛攝）

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